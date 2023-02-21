Названы самые продаваемые автомобили в Беларуси

Названы самые продаваемые автомобили в Беларуси1
- 21.02.2023, 23:10
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Статистика за 2022-й год.
Директор «БАА-Консалт» Дмитрий Ярота рассказал, что в 2022 году по продажам лидировали автомобили Geely, сообщает БелТА.
В минувшем году в Беларуси продали 17 234 новых автомобилей. Это на 63,2% меньше, чем в 2021-м. Тогда купили 46 837 машин. В 2022 году легковых автомобилей продано 14 843, а легких коммерческих машин - 2391.
Расклад среди лидеров по конкретным маркам выглядит так: Geely - 4355, Lada - 3782, KIA – 1462. Это первая тройка. За ними идут GAZ - 1271, Volkswagen - 1265, Renault -1078, Hyundai - 883, Nissan - 721, UAZ – 551, Audi – 351.