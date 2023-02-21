Байден анонсировал саммит НАТО в США
- 21.02.2023, 23:18
Он пройдет в 2024 году.
Соединенные Штаты Америки планируют провести в стране саммит НАТО в 2024 году. Таким образом планируется отпраздновать 75-летие основания Альянса.
Об этом в своем выступлении заявил президент США Джо Байдена в Варшаве.
«В следующем году я приветствую членов НАТО на саммите в Америке, мы будем праздновать 75-летие создания самого сильного союза в мире», - отметил Байден.
Американский лидер также напомнил о том, что между союзниками по НАТО действует принцип, согласно которому нападение на одного или нескольких его членов рассматривается как нападение на всех.
«Это знает каждый член НАТО, и Россия также», - добавил он.