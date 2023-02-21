Байден анонсировал саммит НАТО в США 21.02.2023, 23:18

Он пройдет в 2024 году.

Соединенные Штаты Америки планируют провести в стране саммит НАТО в 2024 году. Таким образом планируется отпраздновать 75-летие основания Альянса.

Об этом в своем выступлении заявил президент США Джо Байдена в Варшаве.

«В следующем году я приветствую членов НАТО на саммите в Америке, мы будем праздновать 75-летие создания самого сильного союза в мире», - отметил Байден.

Американский лидер также напомнил о том, что между союзниками по НАТО действует принцип, согласно которому нападение на одного или нескольких его членов рассматривается как нападение на всех.

«Это знает каждый член НАТО, и Россия также», - добавил он.

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