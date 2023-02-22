Зеленский: Мы дожмем Россию 22.02.2023, 0:43

Владимир Зеленский

Путина и его угрозы никто не воспринимает всерьез.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы российского диктатора Владимира Путина уже никто не воспринимает всерьез. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджой Мелони в Киеве, передает liga.net.

По его словам, он не смотрел выступление Путина перед Федеральным собранием РФ 21 февраля, так как у него были рабочие встречи.

Он отметил, что оккупанты обстреляли Херсон и убили шестерых гражданских во время выступления диктатора.

«Он говорил ядерных испытаниях. Готовятся ли они? Мы взрослые люди. Этот человек сначала решил запугивать и потом связал это с какими-либо месседжами от США. Это происходит постоянно, серьезно на это никто не реагирует», — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что россияне давно общаются с миром как террористы, но Украина «дожмет» их.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».