Зеленский: Мы дожмем Россию
- 22.02.2023, 0:43
Путина и его угрозы никто не воспринимает всерьез.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы российского диктатора Владимира Путина уже никто не воспринимает всерьез. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджой Мелони в Киеве, передает liga.net.
По его словам, он не смотрел выступление Путина перед Федеральным собранием РФ 21 февраля, так как у него были рабочие встречи.
Он отметил, что оккупанты обстреляли Херсон и убили шестерых гражданских во время выступления диктатора.
«Он говорил ядерных испытаниях. Готовятся ли они? Мы взрослые люди. Этот человек сначала решил запугивать и потом связал это с какими-либо месседжами от США. Это происходит постоянно, серьезно на это никто не реагирует», — сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что россияне давно общаются с миром как террористы, но Украина «дожмет» их.