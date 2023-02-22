В Литве случайно выпустили монету номиналом два евро, за которую нумизматы готовы отдать несколько тысяч 22.02.2023, 3:04

Как это вышло.

Год назад в Литве отчеканили юбилейные монеты номиналом два евро, посвященные Жувинтскому биосферному заповеднику. Сейчас за некоторые такие монетки коллекционеры готовы отдать несколько тысяч евро — все из-за того, что часть из них украшена надписью на латышском языке вместо литовского. О «неправильных» монетах и большом спросе на них пишет Delfi со ссылкой на LNK Žinios.

По всей видимости, речь идет о банальной ошибке: работники Литовского монетного двора перепутали трафареты для чеканки, и на части 2-евровых юбилейных монет, посвященных литовскому заповеднику, появилась надпись Dievs, svētī Latviju («Боже, благослови Латвию») — она выбита на ребре.

Банк Литвы обратился к Литовскому монетному двору и потребовал объяснений. Выяснилось, что надпись на латышском украшает примерно 10% монет, которые вышли общим тиражом в 5000 штук: таким образом, всего «неправильных» денег может оказаться около 500.

Изначально юбилейные монеты из этой серии можно было купить в банке за 3,5−4 евро, но изделия с ошибкой в чеканке всегда ценятся очень высоко, и коллекционеры готовы отдать за такой брак большие деньги. Так, еще недавно стоимость литовской монеты с латышской надписью на интернет-площадках колебалась в районе 1500 евро, но сейчас она уже превышает 2000 евро.

Нумизмат Жилвинас Лешкевичюс оценивает как вполне реальную вероятность того, что лет через десять за «неправильную» монету будут готовы отдать даже пятизначную сумму. Он рассказал, что такое случается с монетками и в других странах ЕС: к примеру, в прошлом году в Италии выпустили 7 тысяч двухцентовых монет, аверс которых отчеканен из одноцентовой заготовки. Сегодня эти монеты из-за ошибки продаются за 6 тысяч евро.

Тем временем «литовско-латышские» монеты уже начали подделывать. Операция простая: сердцевина литовской монеты вырезается и вставляется в рамку из-под латвийской. Такая монета ничего не стоит, но неопытные коллекционеры рискуют стать жертвой мошенников — им советуют не соблазняться слишком низкой ценой.

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