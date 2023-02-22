Байден встретился с Санду в Польше 22.02.2023, 5:16

Президент США пообещал ей помочь укрепить устойчивость Молдовы.

Во вторник, 21 февраля, президент США Джо Байден пообещал президенту Майе Санду укрепить устойчивость Молдовы.

Об этом сообщает страница Белого дома.

«Президент Байден подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Молдовы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент отметил текущую помощь США, чтобы помочь Молдове укрепить ее политическую и экономическую устойчивость.

Речь идет о программе демократических реформ и энергетической безопасности, а также для преодоления последствий войны России против Украины.

Сегодня президент США Джо Байден заявил, что граждане Молдовы проявляют решительность, хотят двигаться в сторону демократии и вступить в братство европейских стран.

Недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдове.

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