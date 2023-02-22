Масштабный пожар отеля в центре Москвы: шесть человек погибли 2 22.02.2023, 8:08

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Причиной назван поджог.

Вечером 21 февраля в центре Москвы загорелось здание, в котором находится отель «МКМ», сообщил ТАСС. Причина пожара — поджог, сказали источники агентства.

Позже в МЧС уточнили, что в результате возгорания погибли четверо взрослых и двое детей. Еще девять человек пострадали.

Пожарные эвакуировали из здания 200 человек, сообщили ранее РИА «Новостям» в МЧС. К его тушению привлекли 129 человек и 43 единицы техники.

Сообщение о пожаре поступило в 21:20. После начала возгорания жильцы гостиницы кричали из окон и просили о помощи, пишут «Известия».

К концу дня пожарным удалось ликвидировать открытое горение, сообщили «Известиям» в МЧС. Площадь пожара в отеле составила 300 квадратных метров.

Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания, сообщали в МЧС. Один из жильцов поджег свои вещи в коридоре, пишет телеграм-канала Baza. После ликвидации горения пожарные стали изучать коридор на пятом этаже, отмечается в канале.

Жильцы дома рассказали «Известиям», что на этаже, где произошло возгорание, сдавали квартиры в аренды. По их словам, когда начался пожар, выключилась сигнализация. Из-за этого соседи бегали и стучали по дверям, предупреждая людей об опасности.

Отель находится на Международной улице в центре Москвы. Пожар начался в той части, где расположены квартиры бывшего общежития, уточнили в экстренных службах. Прокуратура начала проверку, сообщили порталу «Москва Онлайн».

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