ISW: НАТО может предотвратить план Кремля по присоединению Беларуси до 2030 года 5 22.02.2023, 8:25

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Американские аналитики рассказали, что нужно для этого сделать.

Россия планирует поглотить Беларусь до 2030 года, и НАТО стоит к этому серьезно готовиться. Чтобы этого не произошло, НАТО должен сейчас помочь Украине. Только это обезопасит его восточный фланг. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW проанализировали совместную публикацию журналистам ряда изданий, которые сообщили, что узнали о засекреченном стратегическом документе Кремля от 2021 года о восстановлении российского суверенитета над Беларусью через «союзное государство» до 2030 года. ISW не может подтвердить существование или содержание этого документа, но то, о чем написали журналисты, согласуется с долгосрочными исследованиями и оценками ISW по поводу кампаний и стратегической цели Кремля по поглощению Беларуси с помощью Союзного государства.

«НАТО должно серьезно подготовиться к вероятной будущей реальности подконтрольной России Беларуси, – говорится в отчете ISW. – Вероятные постоянные достижения России в Беларуси ставят Запад перед выбором, как обращаться с потенциальным будущим ландшафтом безопасности на восточном фланге НАТО. Если Запад позволит Путину сохранить свои нынешние достижения в Украине – особенно в Крыму и восточной части Херсонской области – то Кремль сможет использовать как оккупированную белорусскую, так и украинскую территорию для дальнейшей угрозы Украине и восточному флангу НАТО».

Аналитики ISW призывают к другому сценарию, в котором Запад должен обеспечить победу Украины в войне против России.

«Мероприятие может создать условия для будущего, в котором территориально целостная Украина станет надежным военным партнером по защите восточного фланга НАТО от России и оккупированной Россией Беларуси. Такое желаемое долгосрочное будущее основывается на немедленных и длительных решительных действиях Запада, направленных на предоставление Украине возможности изгнать русские войска со своей территории. Очень маловероятно, что Запад сможет победить или эффективно отреагировать на российскую кампанию по поглощению Беларуси без предварительной победы над российским вторжением в Украину», – считают аналитики ISW.

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