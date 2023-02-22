Зеленский о Берлускони: К нему во двор не заезжал на танке «партнер» из РФ 6 22.02.2023, 8:34

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Владимир Зеленский

Президент Украины провел переговоры с премьер-министром Италии в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал критические высказывания бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони о российско-украинской войне. В ходе совместного брифинга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая сегодня находится с визитом в Киеве, президент Украины отметил, что дом Берлускони не был под обстрелами ракет, а во двор не заезжал российский танк, сообщает liga.net.

«Мне кажется, дом господина Берлускони никогда не бомбили ракетами ежедневно. И слава Богу, что к нему во двор на танке не заехал его партнер из РФ, не уничтожил его родных и близких. Думаю, господин Берлускони из-за блэкаута не просыпался в три ночи и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям, чтобы что-то есть, потому что в течение следующих двух-трех дней может просто не быть света из-за такой большой любви братского российского народа», – сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, желает мира каждой семье в Италии, и что некоторые могут не понимать происходящего – у украинцев просто забирают жизни.

«Я желаю, чтобы в Италии такого не было, и никто бы этого не прожил, потому что это просто большая трагедия», – сказал Зеленский.

Он считает, что для того, чтобы до конца сформулировать свое мнение по поводу российско-украинской войны, нужно приехать в Украину и увидеть все собственными глазами.

Недавно Берлускони сказал, что не стал бы встречаться с Зеленским, если был бы премьер-министром, а также заявил, что президенту США Джо Байдену стоит принудить Украину к капитуляции, перестав оказывать помощь. Правительство Мелони подтвердило свою поддержку Украины после заявления Берлускони.

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