Это важный сигнал: европейские эксперты – об исторической речи Байдена в Варшаве 22.02.2023, 8:48

2,438

Джо Байден

фото: Reuters

США дают твердые гарантии безопасности в нашем регионе.

Политические аналитики считают, что визит американского президента в польскую столицу носит не только символический, но и содержательный характер

Во вторник 21 февраля президенты США и Польши Джо Байден и Анджей Дуда провели переговоры в Варшаве, в ходе которой глава Белого Дома поблагодарил польского коллегу за то, что его страна приняла рекордное количество украинских беженцев, сообщает «Голос Америки».

Вечером американский президент выступил на площади перед Королевским замком в Варшаве. Собравшиеся на площади зрители держали флаги Польши США и Украины, среди почетных гостей была президент Молдовы Майя Санду, которую Байден поприветствовал отдельно.

Большая часть выступления Джо Байдена была посвящена событиям в Украине, что неудивительно в канун первой годовщины начала полномасштабной агрессии России против этой страны.

«Когда Россия вторглась, испытанию подвергся весь мир. Вся демократия оказалась под угрозой. Мы должны были ответить на простые вопросы - сможем ли мы сохранить силу или проявим слабость? Через год мы знаем ответ - мы оказались крепки, и мы и дальше будем бороться за суверенитет и право людей сопротивляться агрессии», - отметил президент США.

Он также выразил уверенность: «Народ Украины победит, а мы, как и раньше будем стоять на страже демократии. Украина никогда не станет жертвой России, а диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не преуспеет и не сможет ослабить любовь людей к свободе».

Высокий гость заверил собравшихся центре Варшавы, что Америка продолжат поддерживать «самый масштабный в истории режим санкций, когда-либо действовавший в отношении конкретной страны». И объявил, что Вашингтон вместе с западными партнерами намеревается объявить на этой неделе о новых санкциях против России.

При этом он подчеркнул: «Миллионы российских граждан, которые хотят жить в мире со своими соседями - это не враги. Эта война никогда не была необходимой. Это трагедия. Войну выбрал президент Путин. Каждый новый день войны - это его выбор».

После падения Берлинской стены и крушения так называемого «Восточного блока» в Европе Польшу регулярно стали посещать американские политики самого высокого ранга.

Так, в 2001 и в 2003 году сюда приезжал Джордж Буш-младший. В июне 2014 года в Варшаве побывал Барак Обама, который встретился здесь с президентом страны Брониславом Комаровским. Обама тогда, в частности, сказал: «Как друзья и союзники мы продолжаем оставаться вместе. Вместе и навсегда».

В июле 2017 года в Варшаву прилетел Дональд Трамп, а в 2022 году здесь побывала Камала Харрис. Джо Байдена Польша встречала в 2009 году, когда он пребывал в ранге вице-президента Соединенных Штатов сюда приезжал и, наконец, 21 февраля он приехал в Варшаву из Киева как 46-й президент США. Кстати, это его второй визит в Польшу в течение года.

Почему эта страна является для Америки ключевым партнером в Центральной Европе?

«Хотя мы - прифронтовое государство, мы можем чувствовать себя в относительно безопасности»

Польский медиаэксперт, специализирующийся на постсоветском пространстве, сотрудник Академии бизнеса и финансов «VISTULA» в Варшаве, доктор Петр Косциньский (Piotr Koscinski) отмечает, что, прежде всего, этого хотела сама Польша. «Америка - главная страна НАТО, а НАТО - гарант нашей безопасности. Это - первое. Второе - географическое положение Польши. У нас есть граница с Украиной, Россией и Беларусью, через Польшу идет гуманитарная и военная помощь для Украины. У нас почти сорокамиллионное население (38 179 800 человек согласно переписи 2021 года - ред.), развитая экономика, наши вооруженные силы в хорошем состоянии, поэтому мы и смогли стать важным партнером для США», - сказал он в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

По мнению Петра Косциньского, в настоящее время чисто «протокольных визитов» политики столь высокого ранга не совершают. «Мы сейчас находимся в таком положении, когда вблизи нашей восточной границы идет война, и мы сами являемся частью гибридной войны, в которой важны не только битвы между солдатами на фронте, с применением танков, авиации, бронетехники и так далее. Но здесь задействованы средства пропаганды, идут сражения в кибернетическом пространстве», - заметил польский эксперт.

И продолжил, что визит президента США является очень важным в силу целого ряда причин. «Прежде всего, через несколько дней будет годовщина полномасштабной войны, и то, что он (Джо Байден) сказал в Киеве - очень

важно и для нас, потому что это также касается нашей безопасности. Он неоднократно говорил о невозможности вхождения иностранных войск на территорию НАТО, и присутствие в Польше десяти тысяч солдат и офицеров НАТО, а также военной техники означает, что хотя мы - прифронтовое государство, мы можем чувствовать себя в относительно безопасности», - подчеркнул сотрудник Академии «VISTULA».

«Это важный сигнал, что Америка не только вернулась, но и остается в Европе надолго»

Аналитик Польского института международных отношений (PISM) Агнешка Легуцка (Agnieszka Legucka) полагает, что нынешний визит американского президента в Варшаву носит и символический, и содержательный характер. «Более символичным для Украины он был вчера в Киеве, а сегодняшние встречи в Варшаве символичны для восточного фланга НАТО. Мы сейчас ожидаем подтверждения того, что США с нами, с восточноевропейскими союзниками и за победу Запада над Россией. Байден об этом сказал в Киеве вчера и еще раз подтвердил, что будет поддерживать Украину», - отметила она в комментарии для «Голоса Америки».

Заявление Байдена о солидарности с Украиной польский эксперт считает очень важным и в свете начавшейся предвыборной гонки в США, в ходе которой, по мнению Агнешки Легуцкой, будет непросто убедить американских избирателей в необходимости продолжать оказывать финансовую поддержку Украине в течение продолжительного времени. «Потому что эта поддержка американского общества снижается, и то же самое видно в европейских странах. Там смотрят на это с экономической точки зрения, а не так, как смотрим мы здесь в Польше - с точки зрения безопасности. Наш регион и восточный фланг НАТО волнует, что эта поддержка может измениться. И с этой точки зрения визит Байдена чрезвычайно важен», - отметила аналитик PISM.

Она также считает, что выступление Джон Байдена в Королевских Садах в Варшаве является публичным подтверждением того, что Соединенные Штаты остаются гарантом безопасности в регионе. «На мой взгляд, это важный сигнал для Польши, Украины и даже России, что Америка не только вернулась, но и остается в Европе надолго. Но это и сигнал от американских демократов и республиканцев, что несмотря на то, что США заботятся о безопасности в Европе, европейцам тоже необходимо думать самостоятельно о своей безопасности и совместно ее осуществлять», - подытоживает Агнешка Легуцка.

«Все, что должно было случиться, уже случилось»

Политический обозреватель польского новостного портала ONET Витольд Юраш (Witold Jurasz) также считает, что Польша стала главным партнером США в Восточной Европе, потому что именно через ее территорию идут самые существенные поставки западного оружия в Украину. Во-вторых, Польша поставила самое большое количество танков для ВСУ, и, наконец, Польша – самая большая страна восточного фланга среди тех, кто решительно настроен на жесткую антироссийскую политику.

Еще перед началом выступления американского президента в центре Варшавы Витольд Юраш отметил, что никаких шокирующих заявлений он не ожидает.

«Мне кажется, что не будет объявлено о принципиальном увеличении количества американских солдат на территории Польши, поскольку угроза с точки зрения США не так велика, потому что Россия такая «могучая» держава, которая потратила четыре месяца, чтобы занять Соледар, о котором полгода назад никто в мире не слышал. Есть такая привычка у аналитиков и журналистов - если происходит визит такого ранга, то надо подвести какие-то итоги. Вот президент Байден был в Киеве, и все медиа задавали вопрос: чего можно ожидать от визита. Так сам факт того, что он произошел, было главной новостью. И это понимали и американцы, и они объявили о новом пакете вооружений в 500 миллионов, хотя раньше были пакеты и в один и два миллиарда», - заметил польский политобозреватель в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Витольд Юраш напомнил, что решения вырабатываются между визитами в рабочей обстановке. А сам визит иногда нужен лишь для того, чтобы высокие стороны могли пожать друг другу руки и вместе сфотографироваться для ведущих изданий двух стран. «Все решения давным-давно приняты, все, что должно было случиться, уже случилось. Просто я только что прочитал то, что сегодня говорил Путин, и мне хочется еще раз повторить известные слова Бориса Немцова о нем.

А сегодняшнее вечернее обращение американского Президента к полякам и украинцам в Королевских Садах Варшавы решили сделать потому, что мы – поляки очень чувствительны к такого рода жестам, и американцы это понимают. И сказать о том, что поляки - крутые, от этого радости будет больше, чем просто заявить о том, что придут сорок восемь вертолетов или истребителей. Хотя я бы предпочел последнее. Я могу ошибаться, возможно объявят, что те солдаты, которые находятся в Польше останутся насовсем, потому что все время говорилось, что американцы здесь временно и точки над «i» поставлены не были. Мы уже столько раз слышали угрозы применения ядерного оружия! Поэтому всем уже глубоко безразлично, что там будет говорить и думать Москва. И это самое худшее достижение российской дипломатии, которую я когда-то уважал за профессионализм, – от него ничего не осталось», - резюмировал Витольд Юраш, который в прошлом был сотрудником польского МИД.

«Сейчас все делается для увеличения и координации оказания всесторонней помощи Украине»

Приглашенный эксперт расположенного в Таллинне Международного центра по вопросам обороны и безопасности (ICDS) Игорь Грецкий считает, что в настоящее время главным фактором повышенного внимания Вашингтона к этом стране является продолжающаяся агрессия России против Украины.

«Польша - один из крупнейших каналов поставок гуманитарной помощи, «оборудования и военной техники Украины, - заметил политический аналитик в комментарии для «Голоса Америки».

Кстати, в конце десятых годов были планы создания на территории Польши крупной военной базы с условным названием «Форт Трамп».

«Я думаю, что в нынешних условиях речь пойдет скорее об увеличении численности американских солдат, которых на сегодняшний день дислоцировано в Польше больше десяти тысяч», - заметил Игорь Грецкий. И предположил, что речь может идти о кардинальном увеличении воинского контингента на территории Польши за счет других стран Североатлантического альянса.

«Как это назовут - базой, фортом, это уже не столь важно. Факт заключается в том, что восточный фланг НАТО однозначно будет укрепляться, и Польша в этом вопросе сыграет одну из ключевых ролей», - считает научный сотрудник ICDS.

Корреспондент «Голоса Америки»также попросила своего собеседника оценить, насколько обоснованы надежды российских властей, что Запад вскоре устанет помогать Украине и будет склонять Киев пойти на уступки Путину?

«Заявления о «холодной зиме», о том, что Евросоюз будет страдать от высоких цен на энергоносители, мерзнуть, голодать и так далее - звучали из Москвы и раньше. Но мы видим, что реальность эти планы опровергла, и никакой усталости Европы и стран Запада в целом от Украины нет и в помине, о чем свидетельствуют решения недавней Мюнхенской конференции по безопасности.

Конечно, если сравнивать заявления Шольца и Макрона с выступлениями Зеленского, то весьма заметны небольшие расхождения.

Однако налицо тренд на сближение и гармонизацию их позиций. Например, если весной прошлого года Макрон неоднократно пытался найти подход к Путину в телефонных разговорах, то сейчас он очень скептически относится к идее диалога с Москвой и глубоко убежден, что Россия должна потерпеть поражение на поле боя. На мой взгляд, это существенный прогресс. Более того, слова Макрона подкреплены делами. Франция является активным участником формата «Рамштайн» и уже приняла решение о радикальном увеличении выпуска артиллерийских боеприпасов для ВСУ. Никакой «усталости» нет. Наоборот, сейчас все делается для увеличения и координации оказания всесторонней помощи Украине», - считает Игорь Грецкий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».