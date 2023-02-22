Пробиты все этажи до подвала: ВСУ разгромили из HIMARS штаб группировки «Восток» 1 22.02.2023, 8:57

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Опубликовано видео с результатами удара.

Пункт управления российской группировки «Восток» был уничтожен высокоточным ударом ракеты HIMARS.

В Сеть попало видео уничтоженного пункта управления группировки «Восток» из состава оккупационной армии РФ.

Опубликовал его 21 февраля «полевой командир ДНР», коллаборант Александр Ходаковский.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Об уничтожении штаба «Востока» на Угледарском направлении стало известно 13 февраля. Оккупанты уверяли, что ВСУ разнесли здание реактивной системой HIMARS.

Среди погибших был и некий офицер ВС РФ, однако его личность пока скрывается.

Судя по видео, HIMARS разрушил три этажа и пробился в подвал, где и находился сам пункт управления. Снаряд пробил кровать, где в тот момент отдыхал один из оккупантов.

«Бывший ПУ (пункт управления)… Вот тут у нас было совещание, пункт связи. А вот здесь «Злой» находился, спал на вот этой кровати и прямо ему ноги оторвало! Вон она (ракета - ред.) там находится, еще в землю полтора метра углубилась и торчит... Получается три этажа»Три плиты пробила и еще на полтора метра углубилась. А тут спал Андрюха… Если бы она сдетонировала, тут бы все разлетелось», - рассказал за кадром российский оккупант.

Ходаковский отметил, что в данном штабе они заседали несколько месяцев до прилета HIMARS.

«Какие у ракеты пробивные способности, видите сами. Повезло, что они не всегда взрываются, иначе погиб бы не один, а все, кто находился в этом ограниченном пространстве подвала», - написал «полевой командир» оккупантов.

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