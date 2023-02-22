«Точно так же забрать недвижимость могут и у сторонников Лукашенко» 1 22.02.2023, 9:04

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иллюстрационное фото: onliner

Юрист прокомментировал продажу квартиры Сергея Тихановского.

На днях стало известно, что на аукцион по продаже имущества, организованного Гомельским филиалом РУП «БелЮрОбеспечение» выставлена трехкомнатная квартира на проспекте Независимости в Минске. Квартира принадлежит политзаключенному Сергею Тихановскому.

— Предположу, что это не первый случай: всегда режим старался своих политических противников ограбить, — отмечает в интервью «Филину» лишенный лицензии адвокат Михаил Кирилюк. — У Павла Латушко дом арестован, были попытки забрать недвижимость у Александры Герасимени.

Выставленная на торги властями квартира Сергея Тихановского — это сигнал и другим политическим оппонентам, неважно сидят они в тюрьме или находятся за границей. В любом случае причины у белорусского режима не экономические, а политические. Не то, что там стране денег не хватает, надо квартиру продать.

В квартире Тихановского зарегистрированы в том числе несовершеннолетние дети. Это не самое большое нарушение, поскольку есть и большие нарушения относительно того, что нельзя сажать людей в тюрьму по поддельным обвинениям и обвинять их в ложных преступлениях из-за того, что они участвуют в выборах.

Что касается зарегистрированных детей, в инструкции по исполнительному производству говорится о детях, которые прописаны и проживают в данной недвижимости. Очевидно, они тут не проживают, но опять же это не самое большое нарушение из тех, что происходят сейчас с людьми, когда кого-то избили, кого-то убили, а кого-то посадили в тюрьму. Теперь недвижимость отобрали.

Но в принципе даже для сторонников Лукашенко это должно быть сигналом, что, если когда-то они придутся не ко двору новой власти, точно так же и у них могут забрать любую недвижимость, и ни дети, ни переоформление на других родственников не помогут.

Вспоминается аналогия с Восточной и Западной Европой, где после падения коммунистических режимов проводилась реституция и имущество возвращалось предыдущим владельцам.

Что касается сегодняшней судебной белорусской практики, с которой мы сталкивались до 2020 года, то такое было даже в лукашенковской Беларуси: если имущество приобретено незаконным путем, оно возвращалось владельцам.

В идеальной правовой системе хорошо бы отличать добросовестного приобретателя от недобросовестного.

Как белорусский Гражданский кодекс на сегодня это рассматривает? Если человек знал, что покупает ворованное и хотел это купить из-за разницы в цене, тогда, естественно, у него этот автомобиль забирают, и компенсации никакой человек не получает.

То есть человек считается добросовестным приобретателем, если он купил автомобиль, но впоследствии оказалось, что он ворованный, но человек никак по внешним признакам не мог этого определить. Ничего не вызывало подозрений: ни номер VIN, ни документы, ни продавец. Тогда он добросовестный приобретатель и не должен нести затрат. В таком случае ему полагается компенсация.

До 2020 года в Беларуси был перегиб не в пользу добросовестного покупателя. Можно вспомнить массу дел в судебной практике с автохаузами, когда люди покупали машины даже в официальных автомагазинах, а потом оказывалось, что эти авто в угоне в Европе. Люди, не обладая специальными знаниями, никак это понять не могли.

Но белорусские суды на тот момент решали, что это их проблема: мы возвращаем имущество предыдущим владельцам, а вы с них взыскивайте ущерб, как получается. Может, вам будут платить по 500 рублей в год, может, по 100. Может быть, все сразу вернут — это ваши проблемы.

И это создавало такое социальное напряжение и недовольство, из-за которого юристы тоже писали статьи о том, что тут есть правовая неотрегулированность.

Когда власть в Беларуси изменится — а она в любом случае изменится, потому что Лукашенко не вечен... И даже если она изменится на преемника Лукашенко, все равно возможен пересмотр таких дел.

И в этом случае покупателю будет очень трудно доказать свою добросовестность, что он не знал, не понимал, что он купил квартиру у бывшего претендента на пост президента, из-за ареста которого его жена стала кандидатом в президенты, потом уехала из страны, страна попала под санкции, изменилось экономическое положение, а он все это время жил и не подозревал об этом, учитывая весь объем информации в СМИ, и даже не понимал, что он покупает имущество, которое забрали с нарушением закона, которое, по сути, как ворованный автомобиль.

До 2020 года я не видел, чтобы такое удавалось доказать, когда дело касалось добросовестных приобретателей. А когда будет демократическая система, тогда это будет, как мне кажется, совсем противоречить праву. Я бы такие покупки делать не советовал, потому что, на мой взгляд, они сильно рискованные для тех, кто их делает.

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