Археолог-любитель нашел крупный клад викингов на севере Германии 22.02.2023, 9:24

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Монеты были отчеканены во времена правления датского короля Вальдемара II.

Археолог-любитель нашел крупный клад времен Средневековья. Возраст находок, обнаруженных неподалеку от поселения викингов в Германии, оценили в 800 лет. Об этом сообщило Археологическое управление северогерманской земли Шлезвиг-Гольштейн.

Чтобы получить право искать ценные металлы в исторической области, Ники Андреас Штайнманн проходил обязательное обучение. На третий день своей стажировки он обнаружил на сельскохозяйственном участке в Шлезвиг-Гольштейне несколько серебряных монет и два золотых изделия.

Информацию о находке передали ученым. Они организовали более масштабные раскопки и извлекли из земли другие серебряные и позолоченные предметы, в том числе серьги, кольца, две застежки для одежды (так называемые фибулы) и около 30 серебряных монет.

Датировать сокровища удалось по датировке монет. Они были отчеканены во времена правления датского короля Вальдемара II (1202-1241 годы нашей эры). В состав клада входила пара золотых филигранных серег-подвесок, украшенных драгоценными камнями. Эти украшения археологи характеризуют как выдающиеся изделия. Стиль их изготовления типичен для византийского ювелирного дела, датируются они примерно 1100 годом.

На монетах сохранились остатки ткани. Очевидно, их закопали в землю в мешочке, но затем владелец так и не явился за сокровищем. В настоящее время эксперты работают над реставрацией находок.

Отметим, что клад был обнаружен на сельскохозяйственном поле рядом с Хедебю, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь тысячелетие назад располагался город, который был крупным торговым центром Северной Европы в эпоху викингов. Через Хедебю проходили товары всех видов, кроме того, многие товары изготавливались прямо в городе, где было много мастерских, особенно ювелиров, кузнецов и стекольщиков.

Первое упоминание о Хедебю встречается в «Анналах королевства франков» и датировано 804 годом. К настоящему времени от него остались городище, могильники и четыре рунических камня.

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