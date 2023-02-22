Bloomberg: США предают Украине «умные бомбы» большой дальности 22.02.2023, 9:31

иллюстрационное фото: Boeing illustration

Благодаря GPS-наведению они способны точно поражать цели на расстоянии 72 км.

США передадут Украине бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наведением, которые способны поражать цели на расстоянии 72 км. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на лица, связанные с производством оружия.

Издание отмечает, что Пентагон официально не объявлял, что направляет Украине модифицированную версию Boeing Joint Direct Attack Munition. Озвучивалось лишь, что «точные авиационные боеприпасы» включены в помощь в размере $1,85 млрд.

При этом источники Bloomberg подтвердили агентству, что речь идет о бомбах типа JDAM повышенной дальности, известных как JDAM-ER. Они могут поражать цели на расстоянии 72 км (45 миль). Производство таких боеприпасов осуществляет компания Boeing.

20 января компания Boeing получила заказ на JDAM от ВВС США на сумму $40,5 млн.

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