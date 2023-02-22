Стало известно, какие лекарства белорусам будут продавать без рецепта 22.02.2023, 9:34

Минздрав обновил перечень.

Министерство здравоохранения обновило перечень лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Ведомство регулярно обновляет перечень безрецептурных лекарств, в том числе с учетом регистрации новых лекарств или лекарственных форм, а также с учетом истечения регистраций тех препаратов, которые ранее были включены в список. Последний раз перечень изменялся в ноябре 2021 года.

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