Стало известно, какие лекарства белорусам будут продавать без рецепта
- 22.02.2023, 9:34
Минздрав обновил перечень.
Министерство здравоохранения обновило перечень лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.
Ведомство регулярно обновляет перечень безрецептурных лекарств, в том числе с учетом регистрации новых лекарств или лекарственных форм, а также с учетом истечения регистраций тех препаратов, которые ранее были включены в список. Последний раз перечень изменялся в ноябре 2021 года.