«Директор сказал, что ему ни в чем нельзя отказывать» 14 22.02.2023, 9:52

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Истории белорусов, которые уволились в первые дни работы.

Собеседование и подписание оффера — это еще не самое страшное, страшное будет дальше. Как показывает практика, работодатели тоже умеют маскироваться и показывать положительные стороны своей компании, при этом замалчивая о недостатках. Сегодня белорусы рассказывают о самых неудачных первых днях на новой работе, после которых они решили никогда больше туда не возвращаться. Одних хватало на неделю, других — на считаные часы, пишет onliner.by.

«Директор сказал, что ему ни в чем нельзя отказывать. Я уволилась в тот же момент»

Семь лет назад Екатерина решила поменять должность с помощника менеджера на помощника директора, предварительно пройдя собеседование и двухдневную стажировку. На третий день работы на новом месте тот самый директор стал вести себя весьма подозрительно.

— Руководитель был моим ровесником: мне было 30, ему — где-то 34. На собеседовании он любезно и доброжелательно рассказал о моих обязанностях и о компании. Затем была стажировка без трудоустройства, во время которой я познакомилась с коллективом. Зарплата и условия меня устраивали, никаких подозрений не возникло. Однако после подписания контракта у руководителя будто что-то перещелкнуло, и он стал вести себя неадекватно, — начинает девушка и описывает инцидент, после которого все пошло наперекосяк.

— Утро, нас в кабинете трое: он, помощник бухгалтера и я. Вдруг ни с того ни с сего директор говорит: «Катя, а какая ты без очков? Ну-ка, сними их». Вот к чему это сказано? На флирт не похоже. Может, он пристально изучал меня глазами и решил удовлетворить свои фантазии? Я так и не поняла. Ответила, что для меня это интимный момент и делать этого я не буду. Он посмотрел на меня, сказал: «Ну больная!» — и пошел курить.

До конца рабочего дня все было спокойно, но перед уходом он попросил меня задержаться и поговорить. «Если ты еще раз откажешь мне в чем-либо в присутствии подчиненных, то мы с тобой не сработаемся», — сказал он. То есть я должна выполнять его просьбы даже в не рабочих моментах? Страшно представить, до какой ручки бы он дошел, поэтому я от греха подальше приняла единственно верное решение: уйти. «Да, мы с вами не сработаемся», — ответила я.

Через два дня мне выдали трудовую, а в ней запись с временем работы: 3 дня. Рассчитали без издержек. Новую работу я нашла достаточно быстро. Когда на собеседованиях спрашивали, почему так мало проработала на прежнем месте, отвечала, что не сошлись характерами с директором.

Бухгалтер, которую попросили сделать «красиво»

Евгения тоже забрала трудовую в первые дни работы на новом месте. Только в этот раз руководитель хотел воспользоваться знаниями подчиненной: она главный бухгалтер, а фирме нужно было сделать «красивый» баланс для получения кредита.

— При прохождении собеседования я всегда предупреждаю, что работаю только в соответствии с законодательством и что не нужно предлагать мне работу, если организация применяет незаконные схемы ведения бизнеса. Но директора, похоже, не слышат мою просьбу. На последнем месте работы спустя несколько дней после начала я поняла, что весь бизнес построен именно на дроблении бизнеса, подмене трудовых отношений, отражении несуществующих затрат, выплате зарплаты в конвертах, подлоге документов для завышения затрат и еще куче всего. В то же время поступает просьба от директора на формирование «красивого» баланса для получения кредита. Мотивировал это он тем, что сейчас все так делают.

Я отказалась и уволилась в тот же день, после чего в трудовой появилась отметка, которая очень плохо влияет на дальнейший поиск работы. Мне сложно объяснить работодателям, почему я не задерживаюсь долго на одном месте. Хотя ответ прост: никто сразу не говорит, что предстоит делать, а как только ты узнаешь и отказываешься, тебе очень быстро указывают на дверь, ведь всегда найдется другая дурочка, которой нужны деньги.

Руководитель отдела предложил девушке разобраться «по-пацански»

Вероника — менеджер по продажам. Несколько лет назад она устроилась в компанию, которая занималась торговлей хозтоварами: ветошью, перчатками, мылом и так далее. На собеседовании описали почти идеальные условия работы с хорошей зарплатой, но после подписания контракта все изменилось: обещанного дохода никто не видел, а руководители постоянно доводили сотрудников до слез за невыполнение плана.

— Собеседование проходило в два этапа. Первый был с HR, где поднимались базовые вопросы о предыдущем месте работы, профессиональных навыках, готовности выполнять большое количество звонков в день и так далее. Второй этап собеседования проходил уже с руководителем отдела продаж — молодым парнем 29 лет с хорошими коммуникативными навыками. Он очень вкусно и с трепетом рассказывал о своей работе, было видно, что человек любит свое ремесло.

От него я узнала, что рядовые сотрудники на короткой ноге с руководством: в компании все общаться на «ты» и избегают ненужных формальностей, а сам руководитель сидит у вас за стеной, и попасть к нему можно, сделав всего два шага. Условия работы были далеки от идеала: в маленьком кабинете с пятью такими же менеджерами, у тебя свой стол, компьютер, еле дышащий телефон и стул. В разгар телефонных переговоров необходимо было перекрикивать друг друга либо выходить из кабинета, но сами понимаете: когда у тебя более 40 звонков в день, особо не нагуляешься. Иногда мне казалось, что это какие-то соревнования, где побеждает тот, кто громче.

На собеседовании руководитель сразу отметил, что зарабатывать в компании можно очень легко: базу клиентов тебе предоставляют, на ней предыдущий менеджер зарабатывал от 1800 рублей, а тебе осталось обрасти своими клиентами. И если ты через три месяца будешь зарабатывать меньше 2500, то с тобой распрощаются. Зарплата состояла из оклада в 800 рублей и процентов (до 5% от продажи). Я подумала, что работа несложная, есть база клиентов, нарастить не проблема, все, что нужно, — это просто звонить, и через три месяца я буду зарабатывать 2500. План есть, давайте приступать.

С первых дней на работе не обходилось без сюрпризов. Отсутствие субординации и максимально неформальное общение оказалось одним из худших условий труда в компании. Молодые специалисты, которые были друзьями руководителя (да и он сам), крыли трехэтажным матом на провинившихся сотрудников, которые допускали ошибки или сделали недостаточное количество звонков.

— Тебе могли сказать «Слышь, ты, захлопни варежку, я сейчас говорю!», «Что?! Ты берега попутала? Ты свой рот закрой, а то я тебе сейчас быстро закрою!». Такая реакция была на сотрудника, который оправдывался, почему он не успел сделать нужное количество звонков за день. Слезы коллег-девушек для меня стали каждодневной нормой.

Менеджер обязан заполнять отчет, где высчитывается его зарплата. В процессе его заполнения я узнала от коллег, что зарплату считаю неправильно, от итоговой суммы нужно отнять еще около 30%. На мой вопрос, зачем что-то отнимать, мне ответили, что последние два-три месяца с сотрудников удерживают эти проценты из-за проверки и штрафа, выписанного компании. Я спросила руководителя отдела, почему меня не предупредили о такой «фишке», а он сказал, что просто не хотел меня пугать, мол, они позволяют зарабатывать всякими бонусами и премиями. Да и вообще, этот минус, скорее всего, не навсегда.

Вторым неожиданным сюрпризом стала бумажка, в которой был прописан план для каждого менеджера, и все должны были с ним ознакомиться и согласиться с условиями. В нем говорилось что-то вроде того, что в случае невыполнения ежемесячного плана твои 5% комиссионных превратятся в 3%.

Я попала в очень плохую пародию на «Волка с Уолл-стрит». По утрам у нас проводили обучение, где 25-летние парни рассказывали о том, как нужно продавать цитатами из этого фильма. А еще зачитывали фразы из книг, которые должны были нас мотивировать.

Как-то бывшая сотрудница нелестно высказалась о нашей компании своему клиенту. Об этом узнали руководитель и его замы, так они чуть ли не захотели устроить ей «темную», звонили и предлагали «по-пацански» выяснить, зачем она так делает, и угрожали безработицей, потому что у них «связи». Было бы смешно, если бы не было так грустно…

Пообщавшись с коллегами, которые работали в компании полгода, я узнала, что зарплата и вовсе недотягивает до обещанной. Те, кто работал больше года, в самые лучшие месяцы едва ли получали 2000 рублей. Как так? Мне ответили, что я сильно завысила свои ожидания, ведь деньги просто так не зарабатываются, компания молодая, есть куда расти, перспективы, золотые горы и все в этом духе.

Тогда я решила, что нам явно не по пути. К тому же прошел слух, что начальник ранее был осужден по статье «Мошенничество». Я вообще работу как перчатки не меняю, на предыдущем месте была более пяти лет, а тут чуток вляпалась. В итоге где-то неделю и проработала менеджером. Новое место нашла быстро. На собеседованиях спрашивали, почему уволилась за неделю, но я рассказывала все как есть, и люди относились с пониманием.

Уволилась в первый день за считаные часы. Угадаете почему?

Однако не всегда причиной увольнения становятся руководители-самодуры и их методики управления. Бывает такое, что человек сбегает с работы из-за более примитивных раздражителей. Диана (пусть будет Диана) устроилась в офис компании по ремонту авто, но тут важно не то, чем и с кем она работала, а где.

— Было неловко, но в офисе компании стояла невыносимая вонь, — рассказывает девушка. — Собеседование проводилось в другом помещении, поэтому оценить весь масштаб катастрофы не представлялось возможным.

В первый рабочий день мне показали мое рабочее место. Офис располагался на первом этаже многоквартирного жилого дома. Под офисом был подвал этого дома, откуда, видимо, и шел этот запах. Спустя несколько часов работы я поняла, что находиться там невозможно. На улице было лето, но даже открытые окна и сквозняк не помогали.

Девочки, которые работали в офисе, говорили, что к этому привыкли. Я пошла к директору поговорить об увольнении, а он стал уговаривать меня остаться, но я забрала трудовую книжку. Записи в ней не было — ее просто не успели внести, а оплаты работы за эти часы я не просила.

Когда пришла домой, перестирала всю одежду и отмывалась в ванной. Мне казалось, что я вся пропиталась этим зловонным запахом, настолько он был мне противен. С поиском новой работы проблем не возникло — я трудоустроилась в новую компанию через три дня. Работаю тут уже третий год, и мне все очень нравится.

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