В российских городах массово объявлена воздушная тревога 7 22.02.2023, 10:17

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По радио сообщают об «угрозе ракетного удара».

Сегодня утром жители российских городов услышали по радио странное объявление о воздушной тревоге. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

«Внимание, внимание, угроза ракетного удара», — прозвучало на каналах российского радио.

Сигнал звучал по радио в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Казани, Новоуральске и Подмосковье. Судя по всему, кто-то взломал частоту радиостанций «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио»

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