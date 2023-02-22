Последний подвиг «Адмирала Кузнецова» 7 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

22.02.2023, 10:28

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Ждать ли дыма над Ла-Маншем?

Среди свершений, отмеченных в послании «великого геополитика», осталось неуказанным одно достижение российского ВПК.

По сообщению Алексея Рахманова, главы «Объединенной судостроительной компании», многострадальный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» покинул док.

После первой фразы Алексея Рахманова можно было бы открывать шампанское: «Докование корабля завершено. Сегодня в 17.00 корабль покинул док».

Ура! Но …

«Сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся с тем, чтобы в 2024 году вернуться в строй».

Т.е. состоялся переход от дока к стенке. Гениально. Зачем об этом надо было трубить? Рабочий момент.

Кстати, в 2021 году обещали, что «Адмирал Кузнецов» вернут в строй в 2023-м.

«Адмирал Кузнецов», так поразивший население прибрежной полосы стран НАТО своими дымами, находится на ремонте с 2018 года. Для решения каких задач он нужен? Выпускать дымы в Ла-Манше, чтобы НАТОвские чайки кашляли? Ответа так и нет.

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