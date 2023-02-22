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Дороги в Беларуси сковала гололедица

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  • 22.02.2023, 10:44
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Дороги в Беларуси сковала гололедица

Синоптики предупредили водителей.

В среду, 22 февраля, на большей части территории Беларуси и в Минске сохранится гололедица. Белгидромет в связи с этим объявил оранжевый уровень опасности.

Днем синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега или снега с дождем. В утренние часы – слабый туман, гололед. На дорогах республики сохранится гололедица. Ветер северный до 4-9 м/с.

Днем температура воздуха составит от -3°С до -8°С, в юго-западных районах будет от -2 С до +3°С  градуса.

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