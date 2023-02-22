«Зависит от моральных принципов конкретного продавца» 22.02.2023, 10:50

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Эксперт рассказал, как белорусам подготовить авто к продаже.

Всем или почти всем автовладельцам рано или поздно приходится продавать свои машины. И сделать это хочется максимально выгодно. А чтобы реализовать автомобиль дорого, состояние его должно быть соответствующим. Как подготовить машину к продаже, что стоит сделать, а на что можно не тратиться? Об этом abw.by поговорил с опытным продавцом одного из автосалонов.

«Все по-разному относятся к нюансам»

– Любой покупатель хочет купить автомобиль в приличном состоянии – с чистым салоном, с красивым кузовом. Кому надо машина в рыжих точках, битумных пятнах и с засаленным салоном? – говорит продавец со стажем. – Поэтому интерьер стоит привести в порядок, пускай даже минимальными усилиями: хорошо пропылесосить, протереть от пыли, почистить обивку хотя бы банальным Vinet. Что касается кузова, то, конечно, лучше убрать имеющиеся вмятинки, какие-то другие «коцки», отполировать, если ЛКП сильно затерто. Естественно, аккуратная блестящая машина смотрится выигрышнее на фоне такой же, но затертой и поцарапанной.

Большую роль во внешнем виде играют диски, поэтому точно не будет лишним отмыть их от слоев колодочной пыли и дорожной грязи, если они сами по себе в хорошем состоянии. Когда диски все поцарапанные и пострадавшие в противостояниях с бордюрами, то особого смысла в том, что они будут блестеть, я не вижу. Просто помыл вместе с машиной – и все. Правда, «уставшие» диски относительно недорого приводятся в порядок: покрасить комплект в полимер любого цвета сегодня можно долларов за 100.

С другой стороны, далеко не все покупатели выбирают машину глазами. И все по-разному относятся к тем или иным нюансам. Для одних трещина на лобовом стекле вообще не проблема, поскольку они понимают, что замена стекла обойдется недорого; для других – катастрофа. Кстати про треснувшие стекла: все-таки лучше их перед продажей менять – как минимум будет меньше поводов для торга. А еще лучше все проблемы устранять своевременно, тогда и голова болеть не будет, когда придет время расставаться с автомобилем.

«Если надо быстро и дешево, просто не делаете ничего»

Вообще, многое в предпродажной подготовке зависит от цены. И от стоимости машины, и от того, дешево вы хотите продать ее или дорого по меркам конкретной модели. Если надо быстро и дешево, просто не делаете ничего. Так называемые «перекупы» заберут и сами все сделают. Если с продажей не торопитесь и хотите выручить больше денег, стоит заморочиться.

Говоря о стоимости, я имею в виду, что к машине за 5000 долларов один подход, к автомобилю за 50.000 – другой. Недорогая машина – это что-то возрастом 10 лет и старше, она редко бывает идеальной. Годы и интенсивная эксплуатация берут свое, да и покупатели обычно понимают, что как новым такой автомобиль не будет. Совсем дешевые варианты вообще иногда покупают на убой какой-нибудь стройкой заниматься – тогда клиентам вообще все равно, как выглядит салон и есть ли царапины на ЛКП.

Другое дело свежая машина за 50.000 долларов – она должна блестеть как сами знаете что. Ведь человек, готовый потратить такую сумму, хочет получить автомобиль в максимально хорошем состоянии.

«Всегда можно сказать: у меня все было нормально»

Явные технические неисправности и «косяки», которые сразу заметны, перед продажей стоит устранить. Неисправная турбина, неработающий «климат», какой-нибудь датчик, прямо влияющий на работу двигателя. Но снова возвращаемся к цене. Если она ниже рыночной, «перекупы» заберут и сами отремонтируют. Когда надо продать за адекватный прайс, очевидные проблемы необходимо решать. Допустим, машина плохо заводится, двигатель троит, работает неустойчиво. Конечно, такое надо делать, потому что слепоглухонемой клиент, который ее в таком виде купит, приходит раз в десять лет, а все остальные заметят.

Расходники на продажу менять смысла нет. На тормозные колодки с дисками далеко не каждый покупатель обращает внимание, особенно если выбирает недорогую машину. Но опять же в случае с автомобилем за 50.000-100.000 долларов тормоза можно и поменять, потому что смотреть его, скорее всего, приедет подборщик, который придерется ко всему, к чему только можно.

Небольшие неисправности подвески также устранять бессмысленно. Во-первых, не каждый услышит, что что-то постукивает. Тем более если не катать его там, где оно будет постукивать. Во-вторых, не все покупатели специалисты, всегда можно сказать: это вопрос 10 долларов. И даже не соврать при этом, если иметь в виду цену, скажем, втулок стабилизатора, а не работ по их замене с опусканием подрамника.

Пытаться победить масложор перед продажей точно не стоит. Потребляет двигатель масло или нет, во время тест-драйва покупатель проверить точно не сможет, выявить проблему можно только покатавшись. И зачастую люди, целенаправленно приобретающие, например, Volkswagen, готовы к тому, что тот же 1.8 TSI будет «жрать» масло.

Частая ситуация, когда мотор троит и дымит на «холодную». Я считаю, что и с этим бороться нет необходимости. Почему? Да потому, что это обычно низкая компрессия и, скорее всего, капремонт с соответствующими вложениями, на которые ты ценник машины точно не поднимешь. Особенно если это дешевый автомобиль, а вилка цен верх-низ рынка какие-нибудь полторы-две тысячи долларов. Тогда уж проще продавать по низу, честно заявляя о проблеме. Или просто прогреть перед приездом потенциального покупателя, а потом, когда он на следующий день после покупки позвонит и спросит: «Какого ###?», можно сказать: «У меня все было нормально. Что ты там сделал с машиной, я не знаю». Но это зависит от моральных принципов конкретного продавца.

Мыть ли моторный отсек? Палка о двух концах. С одной стороны, чистая «подкапотка» выглядит опрятной, с другой – многих она пугает. У людей возникает логичное предположение о том, что таким образом хотели скрыть потеки масла.

А вообще можно ничего не делать и надеяться на лучшее. Как ни старайся, а возрастную машину, повидавшую много всего, идеальной не сделаешь. Главное все-таки как следует вычистить салон. Когда там откровенная помойка и картошка растет под сиденьем, покупатель поедет смотреть другой вариант, даже если технически все в идеале.

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