ВСУ уничтожили две роты россиян, пытавшихся прорваться возле Кременной 1 22.02.2023, 10:54

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Оккупанты наступали ротой танков и ротой пехоты.

В районе Кременной российские войска наступали ротой танков и ротой пехоты. Но эта попытка прорыва завершилась сожжением вражеской техники.

Об этом сообщается в Telegram Луганской ОВА.

«Рашисты пытались совершить прорыв силами в одну роту танков и роту пехоты. Что из этого получилось - хороший костер из танков «на миллион». Слава украинским защитникам!» - говорится в описании под видео.

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