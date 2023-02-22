ВСУ уничтожили две роты россиян, пытавшихся прорваться возле Кременной

ВСУ уничтожили две роты россиян, пытавшихся прорваться возле Кременной1
- 22.02.2023, 10:54
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Оккупанты наступали ротой танков и ротой пехоты.
В районе Кременной российские войска наступали ротой танков и ротой пехоты. Но эта попытка прорыва завершилась сожжением вражеской техники.
Об этом сообщается в Telegram Луганской ОВА.
«Рашисты пытались совершить прорыв силами в одну роту танков и роту пехоты. Что из этого получилось - хороший костер из танков «на миллион». Слава украинским защитникам!» - говорится в описании под видео.