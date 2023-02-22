В Беларуси начнут продавать иранские «Шахины» 12 22.02.2023, 10:56

4,748

Иран заключил контракт с белорусской компанией.

Иранская Saipa заключила контракт с белорусской компанией на экспорт 45 тысяч автомобилей Shahin и Quick. Об этом сообщили в Министерстве промышленности, рудников и торговли Ирана.

По словам представителя ведомства Омида Галибафа, эти же две марки собираются поставлять в Россию. Однако пока неизвестно, напрямую или через Беларусь, пишет «Телеграф».

Кроме того, представитель иранского министерства не уточнил, заключила ли Saipa сделку на поставку названных авто только на белорусский рынок, или же часть партии в 45 тысяч машин поставят через Беларуси в РФ.

Что это за машины?

Saipa Shahin (Шахин) — компактный седан, который выпускают с 2020 года. В основе этого автомобиля платформа, построенная на базе платформы Toyota B (как у Toyota Corolla E160). Габариты составляют 4460 х 1768 х 1501 мм, колесная база — 2650 мм. Двигатель — бензиновый турбированный объемом 1,5 л мощностью 110 л.с., сочетается он с 5-ступенчатой «механикой».

А Saipa Quik (Квик) — это хетчбэк, похожий на российскую Lada Granta. Его габариты составляют 4005 х 1678 х 1492 мм. Автомобиль комплектуется бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,5 л мощностью 87 л.с. и вариатором.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».