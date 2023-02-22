Грянуло неожиданно 3 Сергей Романов, planeta.press

22.02.2023, 11:03

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Как Байден визитом в Киев пропагандистов врать отучил.

И ведь грянуло неожиданно. Не для, собственно, Кремля, а для его информационной обслуги.

Российские власти указывают, что были предупреждены. Едем-с, даже не вздумайте. Тревога во время визита дедушки Джо звучала. Подтвердил, что он таки не «дедушка», каковым его хотят представить главные рты и ртессы пропаганды.

Именно эта самая детская неожиданность сподвигла пропагандонов всех мастей, импровизировать, выкручиваться, но, в основном, бегать к начальству с криками «все пропало!». И это ж еще надо свои страницы в соцсетях и в мессенджерах вести. А откуда на это вдохновения взять, тем более, что маршрут поставок из Буэнос-Айреса засвечен и тайной более не является.

Да и методичек готовых не поступило. Оступишься. И это как раз тот момент, когда в коллективном «Останкино» чуть не сказали правду.

Не сказать, что в своих реактивных месседжах главные и второстепенные пропагандоны высказались хоть сколько-нибудь изобретательно. Даже ядерной бомбой не погрозили.

Более того, самые заклятые сторонники войны с Украиной Байдена, страшно сказать, хвалили. Смотрите, храбрец, энергично расхаживал по Киеву с президентом Зеленским. Привет Сергею Мардану. Которого нисколько не смущают страдания мирных жителей Украины во время российских бомбардировок.

Тот внезапно сказал правду, посетовав на то, что Россию банально и демонстративно унизили.

Скабеева еще как-то пыталась быть «милостивой». Видите ли, изволили-с не «угрохать Байдена». В программе оной как-то и вовсе звучали планы «обратно поставить Трампа».

Едва ли не ярче всех отреагировал на приезд (именно так, авиасообшения с Украиной по понятным причинам, нет) Байдена прокремлевский политолог Сергей Марков. Оказывается, Путин не сподобится приехать в «русский» Донецк, потому что честный, а не трусливый! Странно такое слышать о человеке, чей спикер Песков за четыре дня до российского вторжения убеждал, что этого самого вторжения не будет.

А еще же мотивация какая: киевские террористы-де обстреляют, ничем не брезгуют. Это же не Петросяна посылать с Газмановым. А вот мы Байдену по Киеву прогуляться дали.

Только ли не этой террористической тактикой пользовался сам Владимир Владимирович, когда шел процесс аннексии Крыма. Сам ведь говорил, что станем за спинами женщин и детей, упоминая своих солдат, которых, как известно, в Крыму «не было».

И это тот самый «смелый», чей громадный стол для гостей в отдалении стал «героем» многочисленных мемов наряду с чемоданчиком для фекалий.

Кстати, последний, несомненно, был обильно и щедро наполнен путинскими впечатлениями от визита американского высокопоставленного гостя. Это Марков еще что-то пытается пестовать миф о смелом и честном хозяине. Пока пользователи Сети обмениваются скриншотами весьма странного сообщения политолога.

Но даже коллеги признают очевидное. Мы… наполнили чемоданчик, Джо нас переиграл. И совсем не стар, а, скорее, даже Superstar.

А нам бы огоньку, да настоящего лидера, а не столово-чемоданного. А то все отвернутся, а Маркову постоянно быть объектом насмешек тоже не в радость.

Сергей Романов, planeta.press

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