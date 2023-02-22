В Варшавском университете провели «Белорусский диктант» 22.02.2023, 11:08

Фото: Карина Пашко / Белсат

Текст диктанта был на основе отрывка из романа Владимира Короткевича.

В Международный день родного языка, 21 февраля, на кафедре белорусистики Варшавского университета прошел традиционный «белорусский диктант» – орфографический конкурс с наградами за наименьшее количество ошибок, передает «Белсат».

26 человек писали диктант «офлайн» – в одной из аудиторий Варшавского университета. Также к диктанту могло присоединиться через интернет неограниченное количество людей из любой страны, шла прямая трансляция.

Руководитель кафедры Радослав Калета перед диктант отметил символический момент: во время конкурса недалеко от университета выступал с речью президент Соединенных Штатов Джо Байден, который не только поддерживает демократию, но и языковые права.

Диктант читала профессор Нина Борщевская, которая в 2009-14 и 2016-18 годах была заведующей кафедрой белoрусистики Варшавского университета.

Текст диктанта был на основе отрывка из романа Владимира Короткевича «Колосья под серпом твоим». После окончания диктанта этот отрывок опубликовали на Facebook.

Диктант читали несколько раз: сначала полностью, потом отдельными предложениями, потом отдельными частями предложений. В конце диктанта по просьбе участников повторили отдельное предложение.

По итогам раздали награды и дипломы тем, кто лучше всего написал диктант, первое место заняла Татьяна Малащенко.

Профессор Люблинского университета Ядвига Козловская-Дода прочитала лекцию «Языковая картина мира и выбор языка» на примерах концепций дома и толерантности – словарных определений этих слов, лексикологических работ о них, значение этих слов в современном белoрусском языке: дом – не просто здание, не дом, а толерантность и терпимость – не всегда одно и то же.

Конкурс проводила кафедра белoрусистики совместно с белoрусским молодежным хабом.

Профессор Борщевская, которая читала диктант, сказала, что считает, что на диктант в Варшавский университет пришли те, кто ценит свой родной язык, которые считают язык не только средством чтения мыслей, но и фундаментом нации, путем почувствовать себя белорусом или белорусским. К диктанту никто не заставляет, а люди чувствовать такую потребность: прийти, написать – и показать, что этот язык им важен.

«В этом русскоязычном море именно белорусский язык отличает белорусов от россиян, – сказала Борщевская о Беларуси. – Когда белорусы разговаривают по-русски, это способствует их унификации с россиянами».

«Я знаю исторические обстоятельства, но также сегодняшний режим, который в Беларуси царит, приводит к тому, что люди не относятся к своему родному с уважением, – продолжила профессор. – Надо знать, что чтобы другие нас ценили, надо самих себя ценить. А ценить себя – это значит ценить свои национальные ценности. И язык является одной из самых важных ценностей».

Она желает белорусам понять, что каждая нация имеет корни. Из старины белорусский – а точнее, старобелорусский – язык выполнял важные функции в белорусском обществе, и теперь, считает профессор Борщевская, белорусский язык и белорусский народ должны «занять почетный престол» среди других.

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