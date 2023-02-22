WSJ: США приготовили Путину неприятный сюрприз к 24 февраля 1 22.02.2023, 11:27

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Об исключительных мерах будет объявлено в конце этой недели.

К годовщине российского вторжения в Украину администрация президента США готовится объявить о новом пакете антироссийских санкций.

Как сообщает WSJ, санкционный пакет затронет 200 российских физических и юридических лиц, организации оборонной промышленности и связанные с ней субъекты, технологические фирмы, а также сети уклонения от санкций.

Также пакет будет охватывать российских губернаторов, членов их семей и российских чиновников.

Планируется, что пакет будет объявлен к концу это недели, Минфином и Государственным департаментом США.

При этом отмечается, что страны-члены также обсуждают свой новый набор экономических ограничений против РФ. В частности, обдумываются предложения по запрету российского импорта на сумму более $11 миллиардов.

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