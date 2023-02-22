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За сутки количество фур на въезд в Польшу увеличилось в два раза

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  • 22.02.2023, 11:29
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За сутки количество фур на въезд в Польшу увеличилось в два раза

Очередь грузовых автомобилей растянулась на километры.

По состоянию на 10:00 22 февраля 2023 перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) въезда в страны ЕС ожидает 500 фур.

«Легковой транспорт следовал с задержками в страны ЕС через пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка) и Тересполь (Брест). Контрольные службы на данных маршрутах оформили в среднем 57% авто», - сообщили в ведомстве.

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