За сутки количество фур на въезд в Польшу увеличилось в два раза

За сутки количество фур на въезд в Польшу увеличилось в два раза1
- 22.02.2023, 11:29
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Очередь грузовых автомобилей растянулась на километры.
По состоянию на 10:00 22 февраля 2023 перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) въезда в страны ЕС ожидает 500 фур.
«Легковой транспорт следовал с задержками в страны ЕС через пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка) и Тересполь (Брест). Контрольные службы на данных маршрутах оформили в среднем 57% авто», - сообщили в ведомстве.