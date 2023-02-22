Семью ликвидированного в Украине многодетного оккупанта в РФ лишили «гробовых» 3 22.02.2023, 11:37

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Россиянин отправился на войну, чтобы подзаработать.

На войне в Украине был ликвидирован очередной российский оккупант Жаркин Игасанов. Отец восьми детей ушел на фронт, чтобы подзаработать.

Его семью оставили без «гробовых». Об этом сообщает Telegram-канал «Мобилизация. Новости».

Игасанов был ликвидирован еще осенью, но его тело семье, живущей в деревне Казанское Тюменской области, было возвращено только через три месяца.

Известно, что мужчина не мог самостоятельно обеспечить семью, у него также были проблемы с оплатой кредитов и не на что было ремонтировать дом. В этой связи он решил стать оккупантом и уйти на фронт добровольцем, чтобы убивать украинцев.

Жена ликвидированного жалуется, что долги так отдать не удалось.

«На счетах долг 1 миллион 300 тысяч рублей. Обещали списать кредит мужа после его гибели, но он до сих пор висит на «Госуслугах», – сказала она.

Кроме того, из-за финансовых проблем муж даже расстался с женой, чтобы она смогла оформить помощь на детей. Поэтому ей не выплатят даже «гробовые».

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