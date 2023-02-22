В Минобразования подвели итоги репетиционного централизованного экзамена 5 22.02.2023, 12:04

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110 человек набрали 0 баллов.

Министерство образования подвело итоги репетиционного централизованного экзамена для школьников.

Максимально возможный результат — 100 баллов — набрало 115 школьников. 48 из них — по математике; 18 — по русскому и белорусскому языку; 27 — по иностранному языку; 12 — по обществоведению; 5 — по биологии; 4 — по химии; 1 — по физике.

Были и те, кто набрал по итогам репетиционного ЦЭ 0 баллов, таких оказалось 110 человек.

Напомним, с 2023 года вместо школьных экзаменов в Беларуси ввели централизованный экзамен, который одновременно заменяет ЦТ по соответствующим предметам. 28 января примерно 53 тысячи 11-классников по всей стране писали репетиционный централизованный экзамен.

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