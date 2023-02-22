«Деньги совершают чудеса»: Буданов прокомментировал массовые пожары на территории РФ 1 22.02.2023, 12:09

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Увеличение их количества — не случайность.

Значительное увеличение крупных пожаров на территории России в последнее время не случайность. Действуют материальные стимулы.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes.

«Многое из этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах, она горит каждый день несколько раз, на разных магистралях постоянно на 2-3 часа, иногда на 5-6 часов, приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что оно не просто так горит», - сказал он.

Отвечая на вопрос, помогают ли в увеличении пожаров украинцы в России, Буданов объяснил: «Почему только украинцы? Я бы сказал так - деньги совершают чудеса».

Напомним, большие пожары на территории России происходят каждый день. Например, 22 февраля в Красноярске сгорел склад горящий склад с бытовой техникой, среди которых холодильники, из которых россияне изымают полупроводники для военной промышленности.

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