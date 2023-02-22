Дом путают с офисом: где находятся одни из самых дорогих квартир Минска 4 22.02.2023, 12:13

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фото: realt.by

Это здание первое время называли «секретным».

Этот клубный дом в тихом центре Минска первое время называли «секретным». Дело в том, что все квартиры в новостройке на улице Захарова, 29а реализовывались без рекламы и не поступали в открытую продажу. Многие минчане вообще были уверены, что тут строят очередной офисный центр. Однако девятиэтажный дом на улице Захарова, сданный в 2016-м году, оказался жилым. Сейчас в доме продается сразу несколько квартир. Журналисты realt.by посмотрели, как они выглядят и сколько стоят.

Интересный дом находится в 5 минутах от Площади Победы, Парка Горького и набережной Свислочи. Строилась девятиэтажка по заказу иностранного предприятия «Влате Групп», а разработкой проекта занимался белорусский архитектор Борис Костич. Раньше на месте здания была старая жилая двухэтажка, ее расселили и снесли. Сейчас дом стоит в окружении не слишком приметных сталинок. Зато в шаговой доступности − метро, магазины, рестораны, галереи, кафе, а также малоэтажная застройка дипломатического центра с уютной атмосферой и богатой историей.

В клубной новостройке работает круглосуточная охрана, есть система видеонаблюдения, лифты KONE, подземный паркинг, гостевая парковка с шлагбаумом, а также хорошо организованное товарищество собственников с эффективным управлением. Первые два уровня дома отданы под коммерческие помещения, а квартиры располагаются с 3-го по 9-й этажи.

Прямо сейчас тут продается 145-метровая квартира, расположенная на третьем этаже (всего на этаже — по 2 квартиры). В квартире выделена кухня-гостиная площадью 58 «квадратов», две просторные спальни общей площадью 43 «квадрата», два санузла, обогреваемые лоджия и балкон, огромная гардеробная.

Сообщается, что во всех комнатах сделан стильный, качественный и дорогой ремонт. В спальнях на полу уложена импортная паркетная доска, в гостиной − штучный паркет, стены выполнены с трехслойным выравниванием и армированием промежуточного слоя, отделаны декоративными штукатурками и красками. Так как в квартире никто не жил, будущие собственники станут ее первыми жильцами.

Квартира оборудована тремя группами светильников: ночная подсветка помещений, группа общего рабочего света и подсветка рабочих зон.

На кухне установлена встроенная бытовая техника немецкой фирмы BOSCH: варочная панель, духовой шкаф, посудомойка. В очень просторных санузлах − стильная плитка, точечный свет, качественная импортная сантехника.

Жилье продается с бытовой техникой, полностью готово к заселению. Есть выделенные парковочные места, территория огорожена шлагбаумом, по всей территории и в подъездах установлено видеонаблюдение.

Стоимость этой квартиры — 450 тысяч долларов (3103 доллара — за метр).

Также в доме продается полностью готовая к проживанию трехкомнатная квартира площадью 108 квадратных метров. Бонусом к жилью идет собственное парковочное место. Из мебели и техники в объявлении упоминается кухня Yavid из массива дуба, встраиваемая техника Siemens (СВЧ, духовой шкаф, индукционная варочная панель, посудомоечная машина), холодильник Liebher. Эта квартира также предлагается за 450 тысяч долларов (4167 долларов − за метр).

Еще один вариант для жизни в доме — 96-метровый пентхаус на последнем этаже. За жилье без отделки просят 229,9 тысяч долларов (2392 доллара — за метр).

Кстати, в прошлом году именно «четырешка» на Захарова, 29а стала самой дорогой квартирой августа. По данным Национального кадастрового агентства, квартира по этому адресу была реализована за 620 тысяч долларов (то есть по 4078 долларов — за «квадрат»). Жилье площадью 151 квадратный метр продавалось со всей мебелью и техникой.

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