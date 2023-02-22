Имитация величия 2 Андрей Окунь

22.02.2023, 12:16

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Фото: Time

Путин показал, что является трусливой пародией на «вождя».

Многие сравнивают Путина с Гитлером, а Россию с нацистской Германией, хотя я все же считаю, что такие сопоставления неверны. С одной стороны так и занижается необъемлемое зло, сотворенное немецким канцлером, и завышается историческая роль российского президента. Путин, к счастью, не оратор, вчерашнее послание это доказало, не мыслитель и не геостратег, пусть и хочет ими казаться. Он завистливый и гадливый конъюнктурщик, дорвавшийся до власти во многом благодаря случаю.

Путин ничего не создал, кроме вертикали власти, заточенной на исполнение его воли. Путин обокрал население и не сформировал за 22 года образа будущего, способного захватить умы народных масс. В нем нет энергии, нет страсти и уверенности в себе. Он мелочен и труслив, а поэтому является не столько копией Гитлера, сколько его дешевой пародией.

Россияне в своем большинстве на самом деле никогда не любили Путина. Скорее, люди его терпели по тем или иным причинам. От этого и любая «патриотическая» акция невозможна без отлова бюджетников и насильственного сгона их в заранее отведенное место. Собственно, так случилось и в этот раз с «Лужниками».

Отношения Путина и россиян всегда держались либо на подачках, либо на запугиваниях. Например, в «Лужники» сегодня будут сгонять студентов практически всех московских университетов. Клич среди бюджетников бросили и в Подмосковье, а некоторую молодежь повезут даже из Тамбовской области. Все ради того, чтобы наполнить стадион нужным количеством людей. Просто там, где должна быть народная поддержка и любовь, зияет дыра, которую власть вынуждена затыкать 500 рублями и бутербродами. Эта история не про искренность, а про классический бартер.

Показательно и то, что в «Лужники» сегодня нельзя будет попасть без предварительной записи. Желающие посмотреть на Владимира Путина будут должны сначала предоставить свои персональные данные организаторам, а потом ждать, разрешат ли им присутствовать на «историческом» событии силовые органы.

В России нет фюрера, есть только его трусливая пародия, боящаяся и своего народа, и вездесущих шпионов. Патриотические концерты подобные тому, что сегодня пройдет в «Лужниках» - это маскарад, где каждый отыгрывает свою роль. Путин притворяется желанным и любимым национальным лидером. Россияне имитируют и симулируют теплые чувства к нему.

Андрей Окунь, t.me

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