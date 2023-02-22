Николай Черноус-младший вышел на свободу после 15 суток ареста 22.02.2023, 12:31

1,118

Николай Черноус

Тем не менее, на активиста из Барановичей возбудили уголовное дело.

Активист из Барановичей Николай Черноус-младший вышел на свободу после 15 суток ареста, сообщают правозащитники.

Его задержали 2 февраля в Барановичах, дома у него провели обыск. По информации соседей, в 6 утра примерно 10 силовиков в бронежилетах и с оружием окружили частный дом, а потом перелезли через забор и громко стучали по окнам с требованием открыть дверь. После обыска Николая вывели в наручниках с руками за спиной.

7 февраля в Барановичах над активистом состоялся суд. Его приговорили к 15 суткам ареста за «распространение экстремистских материалов» по ст. 19.11 КоАП. В понедельник, 20 февраля, Черноус вышел на свободу.

Известно, что против него возбуждено уголовное дело по ст. 368 УК («оскорбление Лукашенко»), но в каком статусе сейчас находится Николай - неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».