Николай Черноус-младший вышел на свободу после 15 суток ареста
- 22.02.2023, 12:31
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Тем не менее, на активиста из Барановичей возбудили уголовное дело.
Активист из Барановичей Николай Черноус-младший вышел на свободу после 15 суток ареста, сообщают правозащитники.
Его задержали 2 февраля в Барановичах, дома у него провели обыск. По информации соседей, в 6 утра примерно 10 силовиков в бронежилетах и с оружием окружили частный дом, а потом перелезли через забор и громко стучали по окнам с требованием открыть дверь. После обыска Николая вывели в наручниках с руками за спиной.
7 февраля в Барановичах над активистом состоялся суд. Его приговорили к 15 суткам ареста за «распространение экстремистских материалов» по ст. 19.11 КоАП. В понедельник, 20 февраля, Черноус вышел на свободу.
Известно, что против него возбуждено уголовное дело по ст. 368 УК («оскорбление Лукашенко»), но в каком статусе сейчас находится Николай - неизвестно.