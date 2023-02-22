Россия и Беларусь утвердили взаимное признание штрафов за нарушения ПДД 3 22.02.2023, 12:45

1,498

Как это отразится на водителях?

В сентябре прошлого года было подписано соглашение между Беларусью и РФ о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Подчеркивается, речь идет о взаимном признании по всем нарушениям — в том числе штрафам по фотофиксации. Вчера законопроект приняли «депутаты», пишет «Онлайнер».

«Соглашение предполагает обмен данными по электронным каналам связи, — сообщали в МВД РБ. — Вынесенное в отношении гражданина России на территории Беларуси постановление будет иметь юридическую силу и на территории России. Если штраф не будет оплачен в Беларуси, то он может быть принудительно взыскан в России на основании запроса. При этом взысканный штраф поступит в бюджет страны-соседки». Такой же порядок будет применяться и к владельцам ТС, зарегистрированных у нас: штраф, не оплаченный белорусами в России, может быть принудительно взыскан в Беларуси.

И вот стало известно, что законопроект принят белорусским «парламентом» в одном чтении. Его представил министр МВД Иван Кубраков: «От ответственности нарушители не уйдут. Где бы они ни находились: либо на территории Беларуси, либо России. Приведу пример, если гражданин РБ совершает административное правонарушение на территории РФ, коллеги направляют нам решение о привлечении к административной ответственности либо административный протокол, и уже на территории Беларуси мы привлекаем нашего гражданина к административной ответственности по закону Беларуси. То же самое происходит и с гражданами России».

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке. Вот выдержки из него и выводы из статей:

- Взаимно хотят признать решения, принятые судьями, органами, уполномоченными должностными лицами (в том числе в случае фиксации этих правонарушений работающими в автоматическом режиме техсредствами). Запрос отправят по истечении срока для добровольной уплаты штрафа, но не позднее 6 месяцев после его истечения.

Водителям стоит помнить, что за любое нарушение ПДД (против безопасности движения и эксплуатации транспорта), зафиксированное камерами, ответственность несет владелец ТС. Озвученный «обмен данными по электронным каналам связи» может выглядеть следующим образом: постановление, в котором зафиксированы номера, передают в страну-соседку. Сотрудники МВД последней находят по базе регистрации, на кого оформлен автомобиль. После пересылают «письмо счастья» на адрес владельца.

Исключение сделали для нарушений, которые не являются наказуемыми по законам страны проживания лица. Тут есть смысл напомнить, что в Беларуси нештрафуемый порог превышения скорости 10 км/ч, а в России — 20. То есть не должны штрафовать за превышение в 19 км/ч белорусов в РФ — потому что не настроены камеры; а россиян в Беларуси не должны штрафовать, потому что в России не предусмотрена ответственность.

Также в ответе на запрос могут отказать, если он не на русском языке или не содержит нужных данных. Еще одно исключение — может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам страны.

Если в РФ зафиксировали нарушение ПДД со стороны белоруса и он не оплатил штраф в стране-соседке, то его могут взыскать в РБ в белорусских рублях — «по официальному курсу центрального банка данной страны на дату направления запроса», «сумма округляется до полного рубля в сторону уменьшения».

Обжаловать можно в порядке, установленном законами страны, где нарушение было совершено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».