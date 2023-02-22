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Видеофакт: Украинский боец из автомата уничтожает оккупанта, пытавшегося обойти с тыла позиции ВСУ

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  • 22.02.2023, 12:47
  • 4,472
Видеофакт: Украинский боец из автомата уничтожает оккупанта, пытавшегося обойти с тыла позиции ВСУ

Вместе с ним была ликвидирована вся группа россиян.

Бойцы батальона К-2 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы опубликовали фрагмент боя, в результате которого была уничтожена группа врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент, когда украинский воин расстреливает врага из автомата. По словам бойцов, россиянин попытался зайти в тыл к бойцам, но быстро был уничтожен. Остальные его группы – тоже.

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