Как на практике работают введенные Польшей ограничения по движению белорусских фур 22.02.2023, 12:58

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Рассказали дальнобойщики.

Польша вечером 21 февраля ограничила движение белорусских грузовиков на последнем действующем пункте пропуска с нашей страной «Кукурыки — Козловичи». Это решение не затрагивает транспорт, который зарегистрирован в Польше, других странах ЕС, Швейцарии и те государства, которые входят в Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ).

На все остальные страны ограничения распространяются. Водители-дальнобойщики рассказали zerkalo.io, как все это работает на практике: тех, кто не успел проехать до закрытия пункта пропуска, сейчас не пропускают.

Напомним, такие меры МИД Польши приняло в ответ на запрет польским перевозчикам въезжать на территорию Беларуси через границы с Литвой и Латвией. Решение вступило в силу с 19.00 21 февраля и прекратит действие только тогда, когда белорусская сторона снимет ограничения для польских перевозчиков. Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки на погранпереходе в Тересполе.

Белорусские фуры еще в 2022 году попали под санкции. Что сейчас изменилось?

Нынешние ограничения Польши на пересечение границы белорусскими фурами касается лишь тех, кто ездил по специальным пропускам. Их могли получить, к примеру, фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные компании. Всем остальным грузовикам из Беларуси и России въезд в Европу запретили еще 9 апреля прошлого года. Ограничения были приняты «в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины». Тогда ограничения затронули в том числе транзитные перевозки для белорусских и российских компаний.

Сейчас, по информации водителей, тягачи с польскими номерами или из других стран ЕС, которые везут полуприцепы с белорусскими номерами, сейчас пропускают в обе стороны.

При этом белорусские фуры по спецпропускам по-прежнему могут въезжать в ЕС через Литву и Латвию.

Какая ситуация с фурами из других стран, которые не входят в ЕС?

22 февраля утром дальнобойщики из Казахстана, которые находятся перед ПП «Кукурыки-Козловичи», сообщили, что им не позволяют проехать на территорию Беларуси. Польша не пропускает также грузовики из Молдовы, Узбекистана и других стран, которые не входят в ЕС и ЕАСТ. Речь даже про тот транспорт, который не успел проехать до введения ограничений.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что на польской стороне очередь из грузовиков растянулась от границы примерно на 40 км и заканчивалась между городами Бяла-Подляска и Мендзыжец-Подляски.

Очередь на территории Польши в сторону пункта пропуска сохраняется и сегодня. По данным дальнобойщиков, она по-прежнему составляет около 40 км.

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