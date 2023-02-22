В Украине ликвидировали В.В. Путина

В Украине ликвидировали В.В. Путина5
- 22.02.2023, 13:07
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Он не был мобилизован, а уехал на фронт «добровольцем».
Украинские защитники ликвидировали россиянина Виталия Владимировича Путина, уехавшего на войну против Украины добровольцем.
Об этом сообщает издание «Новости Красноярска».
«Виталий Владимирович Путин родился в Тулуне Иркутской области, работал в РЖД. В 2012 году переехал в Саянский, завел семью. Он не был мобилизован, а уехал на фронт добровольцем. 7 декабря Виталий погиб», - отмечает издание.