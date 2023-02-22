Врачи назвали 10 продуктов, продлевающих молодость
- 22.02.2023, 13:13
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Здоровье, самочувствие и внешний вид человека во многом зависят от рациона питания.
Турецкие диетологи составили список из 10 продуктов, которые помогут продлить молодость. Одним из главных продуктов в этом перечне названы грецкие грехи. Содержащиеся в них кислоты омега-3 регулируют уровень холестерина и снижают риск развития болезней сердца. Употребление в пищу этих oрехов стимулирует работу головного мозга.
Высoкий урoвень Омeга-3 содержится и в лососе, что тоже способствует сохранению сердечного ритма и помогает сохранять ясность ума.
Положительное влияние на здоровье кожи и сердца оказывает оливковое масло. Также оно помогает контролировать уровень сахара в крови. Содержащиеся в чернике антиоксиданты защищают от возрастных изменений.
Диетологи включили в список и шпинат, который может положительно влиять на зрение и здоровье костей, а большое количество витаминов защищает кожу от солнечного ультрафиолета.
Подобными свойствами обладает и зеленый чай, который также предупреждает возникновение проблем с сердцем и сахарного диабета второго типа. Специалисты указали также на пользу томатов. Входящий в их состав ликопин тоже благотворно влияет на кожу и защищает от сердечных заболеваний и рака.
Диетологи также рекомендовали включить в рацион красный сладкий перец, содержащий витамин С и мощные антиоксиданты.
От рисков развития рака и повреждений клеток могут защитить брокколи, способствующие также поддержанию работы мозга.
Еще одним продуктом, способствующим продлению молодости, диетологи назвали горький шоколад. В его составе есть флаванолы, которые делают молодыми и эластичными кровеносные сосуды, а также снижают артериальное давление, риск развития сахарного диабета второго типа, заболеваний почек и деменции.