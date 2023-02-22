Премьер Молдовы потребовал выдворения всех российских войск из Приднестровья

Премьер Молдовы потребовал выдворения всех российских войск из Приднестровья2
- 22.02.2023, 13:26
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РФ планирует захватить аэропорт в Кишиневе для переброски военных.
Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить туда своих военных.
Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан. Слова политика приводит Moldova1.
«Существует несколько сценариев дестабилизации. Они включают в себя несколько элементов, в том числе и те, о которых вы упомянули, цитируя слова президента Украины Владимира Зеленского», - заявил премьер Молдовы.
Ранее Зеленский сообщал, что россияне давно планировали силой сменить руководство Молдовы. Однако Молдова и РФ не имеют общей границы, а перебрасывать своих военных они могли только в аэропорт в Кишиневе.
По его словам, молдавские органы готовы противостоять подобным вызовам. Он подчеркнул, что его цель - обеспечить мир и стабильность в стране.
«Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели по миру и безопасности», - сказал Речан.
Также новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья, а также выдворения оттуда всех российских военных.