Премьер Молдовы потребовал выдворения всех российских войск из Приднестровья 2 22.02.2023, 13:26

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РФ планирует захватить аэропорт в Кишиневе для переброски военных.

Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить туда своих военных.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан. Слова политика приводит Moldova1.

«Существует несколько сценариев дестабилизации. Они включают в себя несколько элементов, в том числе и те, о которых вы упомянули, цитируя слова президента Украины Владимира Зеленского», - заявил премьер Молдовы.

Ранее Зеленский сообщал, что россияне давно планировали силой сменить руководство Молдовы. Однако Молдова и РФ не имеют общей границы, а перебрасывать своих военных они могли только в аэропорт в Кишиневе.

По его словам, молдавские органы готовы противостоять подобным вызовам. Он подчеркнул, что его цель - обеспечить мир и стабильность в стране.

«Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели по миру и безопасности», - сказал Речан.

Также новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья, а также выдворения оттуда всех российских военных.

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