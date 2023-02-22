Байден против Путина: 3:0 в пользу США 1 Владимир Фесенко, nv.ua

22.02.2023, 13:37

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Точку в этой символической дуэли поставила историческая речь американского президента в Варшаве.

В начале недели, два дня подряд мы увидели своеобразную информационно-политическую и психологическую дуэль Байдена и Путина, США и России.

Первый ход был за американцами — резонансный и сенсационный визит Байдена в Киев. И Кремль даже предупредили об этом визите, точнее, поставили перед фактом. И что? Кремль утерся и проглотил. Ничем не мог помешать этому визиту, испортившему весь запланированный информационно-политический эффект от выступления Путина перед Федеральным собранием. В понедельник, 20 февраля, даже в России вынуждены были обсуждать именно визит Байдена в Киев. В этом раунде психологическая и информационно-политическая победа за Байденом и США. 1 — 0 в пользу американцев, и в нашу пользу тоже.

Вторник, 21 февраля. Долгожданная и разрекламированная речь Путина. Выступление, которое откладывалось больше года. И что? Почти два часа повторения примитивных пропагандистских стереотипов и собственных антиукраинских и антизападных фобий российского президента, которые мы уже неоднократно слышали. И в России, и даже в Украине многие ожидали: чем Путин ответит Байдену? Ничем не ответил. Даже заявление, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, то есть об ограничении ядерных вооружений РФ и США, это якобы угроза Западу, очередной путинский шантаж, а на самом деле это предложение поторговаться вокруг этого договора. Россия же не выходит из этого договора, а лишь приостанавливает свое участие в нем. И это очевидно была заготовка еще до визита Байдена в Киев.

Чего только не ожидали от речи Путина — и новой волны мобилизации, и объявления войны (если не Западу, то хотя бы Украине), ну хотя бы аннексии Абхазии и южной Осетии. Но опять сплошной пшик. Речь в стиле Брежнева. Как до этого говорили в советское время: «речи длинные, пустые». Вялый, постоянно кашляющий Путин — жалкое зрелище. Байден, который значительно старше по возрасту, и в Киеве, и в Варшаве выглядел более бодрым и оптимистичным, чем бывший «мачо» Путин. Снова проигрыш России уже 0 — 2.

Точку в этой символической дуэли поставил Байден вечером, 21 февраля, своей речью в Варшаве. Он начинал это символическое состязание, он его и завершил. 3 — 0. И что символично: и в Киеве, и в Варшаве Байден говорил об Украине, о поддержке нашей страны, рассыпался в комплиментах украинцам и президенту Зеленскому. Так что это наша победа. Пока тактическая и символическая. И очень важно закрепить ее военными успехами благодаря американскому оружию. Поэтому ждем от США и других наших партнеров не только комплиментов, а того оружия, о котором Байден говорил в Киеве. Вот тогда будет и «баранка» для России.

Владимир Фесенко, nv.ua

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