«Можно найти очень дешевые варианты жилья за $5-8 в сутки» 22.02.2023, 13:40

Минчанин переехал на Бали и рассказал о местных ценах.

О своем опыте жизни на Бали изданию citydog.io рассказал Максим, айтишник из Минска.

Жилье: много вариантов на любой кошелек – от 5$ за сутки до 4000$ в месяц

На Бали Максим переехал осенью 2022 года. По словам нашего героя, жилье тут можно найти под любой бюджет. Все зависит от того, сколько денег ты готов отдать и сколько человек едет с тобой. Чем больше людей, тем лучше и дешевле можно будет арендовать помещение.

– На Бали есть несколько основных типов жилья. Самый популярный и доступный вариант – это так называемый guest house, где ты снимаешь одну комнату в общем большом доме. У всех общая кухня, а также зона отдыха с бассейном. На одной территории с вами могут жить владельцы этого дома.

Комната в таком guest house обошлась в 600$ за месяц. В номере обычно есть отдельный душ и туалет. Кроме того, в гостевом доме есть горничные, которые каждую неделю меняют постельное белье и раз в три дня убираются в комнате.

Цена за номер в таком гостевом доме варьируется от 600 до 700$. Стоимость жилья может увеличиваться в определенные периоды: к Новому году было достаточно сложно найти что-то по бюджету. За коммунальные услуги или интернет дополнительно платить не нужно.

Второй популярный вариант жилья – вилла. В твоем распоряжении уже не одна комната, а целый дом. Цена за нее начинается от 1000$, верхней границы тут нет. За некоторые виллы можно отдать и 4000$, а то и больше. В стоимость жилья также включены все дополнительные услуги: коммуналка, интернет и уборка в доме.

Виллу обычно бронируют те, кто приезжает на Бали большой компанией и всего на несколько месяцев. Получается довольно выгодно: с человека выходит примерно по 200-300$, а условия жизни на порядок выше, чем в тех же guest house.

Можно найти очень дешевые варианты за 5-8$ на сутки. За эти деньги можно снять небольшую комнату в отеле или в маленьком доме. Проблема с таким жильем заключается в том, что часто условия оказываются на порядок ниже, чем было заявлено на сайте.

Например, в одну из первых недель мы забронировали небольшую комнату в отеле за 5$ в сутки. Ориентируясь на фото, мы ожидали чистый и светлый номер. Вместо этого нас встретила комната, где даже не было стекла в окне. Вместо него было что-то наподобие деревянных жалюзи, которые нельзя было нормально закрыть.

В первый же день через дыру в них залетел какой-то огромный шмель. Тогда мы поняли, что оставаться в этом месте не особо безопасно и уехали оттуда.

Стоимость жилья может отличаться в зависимости от локации. Вообще, на Бали живут везде, но все же самой популярной частью острова является западное побережье, где есть несколько основных районов. Среди них Чангу – поселок у океана, где много кафешек, йога-студий и других развлечений. Аренда комнаты в гостевом доме тут будет стоить примерно 500-600$.

На юге острова есть район Семиньяк. Это тоже популярное среди приезжих место, но более дорогое, чем Чангу. Это место считается более семейной локацией, поэтому жилье там может стоить больше.

Транспорт: «Удобнее всего арендовать байк и везде ездить на нем»

– Общественного транспорта в нашем классическом понимании (автобусов или троллейбусов) здесь нет. Передвигаться на острове можно на машине или на байке. Некоторые ходят пешком, хотя я таких отчаянных не понимаю: банально иногда невозможно перейти дорогу из-за очень плотного движения.

Практически все, у кого есть водительские права, заранее делают себе международную версию и арендуют у местных байк: удобно и дешево. Аренда нашего скутера на месяц стоит 65$. Правда, цена может варьироваться в зависимости от модели и достигать 165$.

Топливо очень дешевое. Например, заправить полный бак нашего скутера стоит 2$. Этого хватает примерно на неделю активных поездок.

Заправиться можно практически везде. Владельцы кафешек иногда даже ставят портативные заправки у своего ресторана. Единственное, стоимость топлива там никак не регулируется, поэтому цена может быть в несколько раз больше, чем на больших станциях.

Что касается такси, то тут тоже можно выбирать между скутером и машиной. Поездка на машине за 40 минут обойдется в 13$. Байк стоит дешевле: перемещаться по своему району можно буквально за 1-2$.

Таксисов на скутерах очень много. Иногда они сами могут сигналить и предлагать свои услуги, даже если ты просто стоишь у кафе.

Продукты: все импортное стоит очень дорого

– В больших супермаркетах есть вообще все, что захочешь. Местные продукты стоят достаточно бюджетно. Например, десяток куриных яиц стоит около 3$, перепелиные – 1$.

Здесь огромный выбор фруктов и овощей и стоят они очень дешево. Например, килограмм авокадо стоит 2,6$, рамбутан – 1,6$ за кг.

Что касается молочных продуктов, то дешево стоят те, что сделаны непосредственно на Бали. Здесь есть собственные фермы, где делают сыры и разные йогурты. Такие товары дешевые (например, 2$ за 200 грамм местного сыра), но невкусные.

Местное мясо стоит около 1-2$ за 100 грамм. Рыба и морепродукты стоят чуть дороже: 100 грамм филе лосося обойдется в 3$, креветки – 2,45$.

При этом, все импортные продукты дорогие. Маленький кусочек сыра можно купить за 7$, брикет масла – за 4$.

Дешевый алкоголь – это пиво или некрепкие сладкие коктейли. Чаще всего это все делают на месте, поэтому стоит бюджетно. Крепкий алкоголь чаще всего импортный, поэтому и стоит дорого. За бутылку местного вина можно отдать около 10$, импортное же может стоит больше 60$.

Кафе и рестораны: «Здесь мы перестали готовить сами, потому что питаться в кафе дешевле»

– В какой-то момент мы перестали покупать продукты вообще. Одно время пытались готовить завтраки сами, а обедать и ужинать в кафе. Получилось, что выходила примерно одинаковая сумма, как если бы мы питались только в кафешках. Именно поэтому постепенно отказались и от утренней готовки.

Позавтракать на европейский манер, т.е. какими-нибудь тостами, вафлями или скремблом с напитком, в среднем, можно за 5$. Все напитки в заведениях стоят примерно 2$. Это касается как кофе, так и свежевыжатых соков.

Важная особенность Бали – наличие большого количества семейных кафе. Здесь они называются варунгами и поесть там можно очень бюджетно. Большая тарелка лапши или риса с разными овощами и курицы стоит около 2$.

Если говорить про средний чек «европейских» кафе, где можно заказать стейк или пасту, то там можно поесть и на 7$, и на 20$.

Развлечения: прогулки по пляжу – бесплатно

– Мы не очень любим тусовки и вечеринки, поэтому сколько стоит вход, я не знаю. Досуг обычно зависит от погоды. Если идет дождь, то нельзя даже выбраться куда-то: в такие дни мы просто сидим дома и смотрим сериалы.

Когда много солнца, ездим к океану. Все пляжи бесплатные, единственное – нужно заплатить за парковку у набережной. Но стоит это дешево: около 13 центов за все время стоянки.

В свободное время мы ходим в тренажерный зал. Абонемент за месяц стоит примерно 30$. Более крутые спортивные залы с дополнительными услугами вроде бесплатной воды или полотенец будут стоить дороже.

Еще одним развлечением на Бали являются йога-центры. Одно занятие стоит около 9$, 6 тренировок – 45$, 12 – 85$. Тут популярны разные духовные практики, поэтому точек с такими предложениями достаточно много.

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