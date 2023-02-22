В Мариуполе после «жаркой» ночи снова прогремели мощные взрывы 22.02.2023, 13:45

Разгромлена российская база в районе морского порта.

Российским оккупантам во временно захваченном ими Мариуполе Донецкой области снова неспокойно. Из города сообщают о новые мощные взрывы утром 22 февраля.

Также местные жители рассказывают о том, что в Мариуполе воют сирены и фиксируется работа российской ПВО. Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«В Мариуполе включили сирены и мощный взрыв. Снова работает ПВО окупантов? Что-то случилось?» – написал он.

Впоследствии Андрющенко сообщил о повторном взрыве.

«Еще один взрыв. Хорошо. Устойчивое ощущение, что все наработки Мариупольского Сопротивления накрывают одним махом. Мариуполь. Держись. Скоро. Скоро мы вернем и вернемся», - написал советник городского головы Мариуполя.

По данным Мариупольского городского совета, «бавовна» доставлена в район морского порта, где оккупанты хранили боеприпасы.

«Прямо сейчас прилет по БК оккупантов в районе морского порта. Хорошие новости продолжаются», - говорится в сообщении.

После взрывов российские захватчики подняли в небо авиацию.

Точные потери захватчиков устанавливаются.

Напомним, накануне, 21 февраля, в Мариуполе раздалась серия мощных взрывов, их было слышно во всех уголках города. По словам местных жителей и информации Мариупольского горсовета, было по меньшей мере 11 мощных взрывов. В частности, «бавовна» посетила район АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район), где, по предварительным данным, находились оккупанты.

Громко было и в районе меткомбината имени Ильича.

Захватчики тем временем пытались убедить людей, что взрывы связаны с «работой ПВО».

К утру 22 февраля появились подробности относительно вечерних взрывов в Мариуполе накануне. Сообщается, что попадание в склад БК в городском аэропорту, а также прилеты в место базирования россиян в Кальмиусском районе.

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