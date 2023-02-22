Цены вырастут, товаров из ЕС станет меньше: последствия закрытия белорусско-польской границы 5 22.02.2023, 14:14

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Транспортная отрасль Беларуси угасает.

Беларусь и Польша шаг за шагом ограничивают движение через границу. Для грузового транспорта остался один переход, «Кукурыки – Козловичи» неподалеку Бреста. Согласно последним на сегодня решениям, Польша не пропускает через этот пункт белорусских грузовиков, а Беларусь запрещает въезд польских фур с территории Литвы и Латвии. «Белсат» разбирался, к чему это приведет.

Беларусь в кругу очередей: сотни грузовиков ждут выезда в Польшу через единый пограничный переход в Бресте, десятки фур – выезда в Литву и Латвию. Не менее тысячи грузовиков – в очереди на въезд в Беларусь из Польши.

Минск и Варшава шаг за шагом значительно ограничили движение на границе, и это будет иметь экономические последствия.

«Какие-то товары могут просто не доехать»

На виду – усложнение логистики и рост расходов перевозчиков, сказала старший научный работник исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина. Соответственно, вырастут цены.

«Какие-то скоропортящиеся товары могут просто не доехать. Возможно еще большее сокращение торговли с Евросоюзом, а это ускорит замену европейских товаров в магазинах продукцией из других стран, прежде всего из России», – подчеркнула эксперт.

Некоторые компании могут полностью отказаться от транспортировки грузов через границу, если увидят экономическую нецелесообразность сложных маршрутов.

Все это постепенно добивает транспортную отрасль, которая некогда стабильно росла и вносила значительный вклад в валовой внутренний продукт Беларуси – транзитной страны.

«Эти ограничения, конечно, не будут способствовать развитию транспортной отрасли как минимум. Транспорт среди услуг всегда имел большое значение для ВВП и показывал ранее положительный вклад в рост ВВП», – отметила Лузгина.

По данным Белстата, в прошлом году грузооборот в Беларуси упал на 25,4 %, а в январе этого года упал на 33% по сравнению с январем 2022 года.

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