Пригожин допустил фатальную ошибку 3 22.02.2023, 14:20

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Евгений Пригожин

В России дали отмашку на ликвидацию «Вагнера».

После того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, позиционирующий «музыкантов» как «спасителей специальной военной операции», устроил крестовый поход против минобороны РФ, «Вагнеру» жестко указали на его место. Причем указали так, что шансов выжить у зарвавшихся наемников теперь практически нет – их фактически бросили на убой в Украине. Самого же «повара Путина» в лучшем случае ожидает судьба Стрелкова, в худшем (для него) – участь ликвидированных на Донбассе главарей. Ирония судьбы: вчера ты был охотником, а сегодня – загнанный зверь, пишет obozrevatel.com.

На голодном пайке

Конфликт между МО РФ и основателем ЧВК «Вагнер» развивался несколько месяцеі, а теперь наступила «точка невозврата». Евгений Пригожин заявил о нехватку вооружения у «музыкантов» и жестко прошелся по министру обороны Шойгу, что вызвало грандиозный скандал.

Интересно, что ранее Пригожин предпочитал оставаться в стороне и не выносил в публичную плоскость «проблемные отношения» с МО и генштабом. Но в конце декабря 2022 г. «вагнеровцы» выпустили оскорбительный ролик, в котором назвали оскорбительными словами главу ГШ Герасимова, который мешает поставке боеприпасов для наемников. Но на этом все не закончилось и «музыканты» из пулемета расстреляли на полигоне портрет Герасимова.

Теперь же Пригожин и вовсе заявил, что ЧВК испытывает снарядный голод. Он заявил, что несмотря на все свое влияние и связи не может решить эту проблему, хотя боеприпасов в России достаточно.

Комментарий Пригожина о том, как развивается ситуация, опубликовали российские пропагандистские СМИ. Он заявил, что острая нехватка боеприпасов у «вагнеровцев» является причиной сумасшедших потерь ЧВК на фронте ( в частности. в районе Бахмута. – Ред.)

Ранее в американском Институте изучения войны сообщили, что наемники ЧВК «Вагнер» действительно начали нести огромные потери после того, как министерство обороны РФ полностью отрезало их от поставок боеприпасов.

После истерики Пригожина, который назвал происходящее чуть ли не «госизменой» и «уничтожением ЧВК «Вагнер», впервые отреагировало минобороны РФ. Правда, там сказали, что «это не соответствует действительности». Ранее, напомним, Пригожину запретили вербовать заключенных в российских зонах, что прекратило «поставку пушечного мяса» на фронт.

Накал страстей из-за ситуации с «музыкантами» привел к тому, что аффилированные с ЧВК Telegram-каналы (неслыханное дело!) проигнорировали вчерашнее послание Путина к Федеральному собранию, а некоторые известные блогеры-оккупанты и вовсе резко раскритиковали его. И даже устроили флешмоб с требованием дать снаряды «вагнеровцам».

«Мыльный пузырь» лопнул

В скандале есть еще один «нюанс», который подметил российский правозащитник Владимир Осечкин (на его ресурсе GilaguНет публиковали эксклюзивную информацию о преступной деятельности «вагнеровцев»).

«Очередной скандал разоблачает ложь Пригожина о том, что он «руководитель частной военной компании». Де-факто мы видим, что нет никакой компании. Есть тысячи осужденных, которых Путин помиловал в обмен на согласие идти на убой на передовую. Есть минобороны РФ, которое поставляет боеприпасы и вооружение. И есть старый аферист, который при этом, получая БК, врет что это лично его победы и заслуги, а не получая БК обвиняет всех вокруг что у него нет БК. При этом важно знать – компании Пригожина никогда не платили за боеприпасы и вооружение, на балансе фирм-помоек Пригожина нет ни одного танка, самолета или вертолета», – заявил Осечкин.

По его мнению, все, что что из себя представляет ныне Пригожин – это мыльный пузырь, который годами скрывал незаконную деятельность российских ГРУ и ФСБ за границей, был операцией прикрытия. «Но в условиях реальной войны он уже путается под ногами и скандалит, занимаясь самопиаром, интригами, попыткой влиять на кадровые решения и хайпожорством», – добавил правозащитник.

Стрелков номер два

Как подметили аналитики из Института изучения войны (ISW), критика Евгением Пригожиным военной кампании Кремля напомнила поведение полковника ФСБ в отставке и экс-«министра ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова).

«Нехарактерно нигилистический прогноз Пригожина относительно перспектив российского наступления точно отражает прогнозы Гиркина, и, вполне возможно, что Пригожин также превращается в ожесточенного фанатика, который теряет способность использовать свою параллельную армию для получения политического влияния», — считают американские эксперты.

В свое время Стрелков помогал Кремлю, возглавляя прокси-вооруженные формирования в Крыму и на Донбассе в 2014 году, пока Москва не лишила его какого-либо влияния после сдачи Славянска. Фактически отправили в ссылку. Все попытки «обиженного» вернуться на войну закончились ничем.

«Гиркин стал озлобленным критиком кремля и российского военного командования, пытаясь восстановить свою репутацию в экстремистских российских националистических кругах», – добавили аналитики ISW.

Что будет с Пригожиным

Ситуация за последние дни достигла такого накала, что в России уже чуть ли не делают ставки – что же будет с Пригожиным.

Российский аналитик, блогер Анатолий Несмиян убежден, что в любом случае шансов выйти победителем в сегодняшней схватке с силовиками у основателя «Вагнера» нет.

«Никаких шансов выиграть эту борьбу у Пригожина нет, как не было их у Стрелкова, Мозгового и других. Борьба – это соревнование организационных структур и ресурсов, а в том и другом компоненте минобороны на порядки превосходит любое вооруженное формирование партизанского толка. (…) В прямой борьбе итог матча и счет на табло можно предсказать заранее», – считает Несмиян.

Сегодня в России все больше обсуждают и вероятность ликвидации Пригожина, как и так называемых полевых командиров на Донбассе. К слову, причастными к их точечной зачистке называли как раз «вагнеровцев».

В принципе, для сегодняшней России это достаточно закономерный результат. Нет человека – нет проблемы.

Кто такие «вагнеровцы». Справка

Так называемая частная военная компания Вагнера (ЧВК «Вагнер», ЧВК «Лига») – незаконное вооруженное формирование, которое комплектуется российскими и иностранными наемниками, а также осужденными в РФ преступниками.

Группа Вагнера была создана в 2013 году для участия в вооруженных конфликтах без привлечения регулярных войск России. Они воевали в Сирии на стороне союзника России режима Асада, в Судане, Ливии и ЦАР.

В боевых действиях на территории Украины наемники засветились еще в 2014 году, но пика их преступная деятельность достигла после начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину. Сегодня они особенно активны на Бахмутском направлении, но украинские воины их успешно «минусуют».

ЧВК «Вагнер» включена в санкционные списки США, Европейского Союза и Японии. 26 января 2023 года признана Министерством финансов США транснациональной преступной организацией, 6 февраля 2023 года Верховной Радой Украины — международной преступной организацией.

«Музыканты» подозреваются в многочисленных военных преступлениях, в преступлениях против человечности и т.д.

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