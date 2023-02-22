Байден в Варшаве ведет переговоры с «Бухарестской девяткой» 1 22.02.2023, 14:26

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Президент США встретился с союзниками по восточному флангу НАТО и ЕС.

Президент США Джо Байден завершает встречи в Варшаве 22 февраля переговорами с представителями стран так называемой «Бухарестской девятки» – союзниками с восточного фланга НАТО и ЕС.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Бухарестская девятка» сформировалась в ответ на начало российской войны против Украины в 2014 году, когда Россия оккупировала украинский Крым и начала интервенцию в Донбассе.

Группа объединяет Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию, Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

Из стран «Бухарестской девятки» только правительство Венгрии во главе с обвиняемым в автократических тенденциях Виктором Орбаном решило, что будет оказывать только гуманитарную помощь и отрицает даже транзит в Украину оружия от других государств.

Вместо Орбана в Варшаву прибыла президент Венгрии Каталин Новак, которая принадлежит к правительственной орбановской партии «Фидес».

Накануне Байден встретился в Варшаве с президентом Молдовы Майей Санду.

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