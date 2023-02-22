Во Владивостоке вдовам погибших оккупантов подарили колбасу 14 22.02.2023, 14:36

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Мужья россиянок сложили головы в Украине в обмен на продуктовые наборы.

Администрация Владивостока подарила женам погибших в Украине российских военных продуктовые наборы. Об этом сообщалось в Telegram-канале ведомства, однако после того, как новость разошлась по СМИ, публикация была удалена. Ее копия сохранилась в архиве, передает The Insider.

Местные власти уточнили, что вручение подарков проводилось совместно с компанией «Ратимир». На ее сайте указано, что это «один из лидирующих российских брендов мясной продукции на Дальнем Востоке». Среди продукции «Ратимира» — колбасы, сосиски, паштеты, консервы и полуфабрикаты. Судя по публикациям в группе компании «ВКонтакте», она не впервые сотрудничает с российскими властями. 18 февраля «Ратимир» принял участие во владивостокском международном ледовом марафоне. Его организатором является клуб RunDnsRun, владелец которого, Константин Богданенко, — бывший депутат Заксобрания и действующий вице-губернатор Приморского края по комплексному развитию региона.

Жен и матерей российских военных и боевиков «ДНР», участвующих в войне против Украины, регулярно награждают подобными «подарками». Недавно в центре внимания СМИ оказался скандал, вспыхнувший из-за того, что вдовам оккупантов подарили шубы, а затем забрали их назад.

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