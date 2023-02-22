Китай не будет поставлять оружие РФ для войны против Украины 11 22.02.2023, 14:43

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МИД КНР сделало заявление.

Министерство иностранных дел (МИД) Китая заявило, что страна не рассматривает поставки оружия России для использования его в войне против Украины. Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь обвинил США и НАТО в «распространении лжи относительно потенциальной роли Пекина в войне», сообщает CNN.

- Соединенные Штаты и другие страны НАТО сейчас постоянно распространяют информацию о том, что Китай может поставлять оружие России, что является хитростью, использованной и раскрытой в начале украинского кризиса, — сказал спикер МИД.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну «летальным оружием».

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