В Беларуси рост вакансий по врачам-специалистам за год составил 47% 4 22.02.2023, 14:44

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По средним медработникам - 50%.

- Нехватка кадров в здравоохранении Беларуси - далеко не единственная проблема, но одна из немногих, которые не удалось эффективно спрятать, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

По запросу «врач-специалист» республиканская база вакансий выдает 4753 результата, при ориентировочной потребности страны в 40-45 тысячах таких специалистов, это более 10% свободных ставок. Этот расчет, конечно, очень приблизительный, но по большинству показателей в нашей стране настоящую статистику даже не собирают. Сегодня тот редкий случай, когда стали доступны цифры от Минздрава, которым охотно веришь.

Согласно распоряжению от 17 февраля 2023-го года на 1 января 2023 года за подписью первого заместителя министра Е.Н. Кротковой, рост вакансий по врачам-специалистам за год составил 47%, а по средним медработникам - 50%.

В документе перечислены лечебные учреждения, особенно обратившие на себя внимание Минздрава. По всем областям страны поручено провести «анализ причин роста врачебных вакансий». В этой связи, выражаем соболезнования администрации указанных больниц и поликлиник.

Обращает на себя внимание и последний абзац, где идет речь о перечне учреждений здравоохранения, обязанных согласовывать с исполкомами прекращение трудовых отношений с работниками.

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