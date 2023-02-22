Пять главных фейков Путина 3 22.02.2023, 14:57

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Фото: Getty Images

Разоблачена тотальная ложь главы Кремля в послании Федеральному собранию.

Большая часть послания Федеральному собранию, с которым выступил во вторник Владимир Путин, была посвящена странам Запада. Российский правитель обвинял их в «агрессивных намерениях» и даже назвал западные элиты «символом тотальной беспринципной лжи». Впрочем, лжи было немало как раз в его собственной речи, пишет The Insider.

О поставках западных вооружений Украине

«Хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники».

Если такие переговоры и велись, это свидетельствует лишь о желании Украины модернизировать свои вооруженные силы. Намерений поставлять современные вооружения Украине Запад не проявлял до начала полномасштабной войны. Первые западные системы ПВО — IRIS-T из Германии — Украина получила только в октябре 2022 года.

Современные танки — немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2 — начинают передавать Украине только в феврале 2023 года, а американские Abrams ожидаются не раньше конца 2023 года.

Поставок боевых самолетов из стран НАТО нет до сих пор. 31 января 2023 года президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает предложение передать Украине истребители F-16, а министр обороны Великобритании Бен Уоллес 18 февраля объявил, что Украина получит истребители Eurofighter и Typhoon только после войны.

О якобы предотвращенном нападении Украины и Запада на Донбасс

«Тогда [в декабре 2021 года] стало окончательно понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана и останавливаться они не собираются. Угроза нарастала, причем с каждым днем. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе.

2 ноября 2021 года «Украинская правда» информировала:

«По данным Главного управления разведки Министерства обороны, по состоянию на начало ноября 2021 года у нашей границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек».

24 января 2022 года Русская служба Би-Би-Си сообщала:

«На границе России и Украины не ослабевает напряженность — на ней сконцентрированы десятки тысяч военнослужащих и значительные объемы военной техники. США, Австралия и Великобритания уже задумались о вывозе из Киева своих дипломатов, а переговоры между Москвой и Вашингтоном, касающиеся в том числе и Украины, пока не приносят конкретного результата. <…>

Агентство Reuters 21 января распространило новый ролик, на котором запечатлено скопление российских войск у украинской границы.

Переброска эшелонов с военной техникой в западном направлении происходит на фоне объявления о новых российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022». Об их проведении заявил 17 января белорусский диктатор Александр Лукашенко. О том, что Россия продолжает перебрасывать войска из Сибири и Дальнего Востока к границам с Украиной, а также в Беларусь, до этого сообщили эксперты Conflict Intelligence Team в совместном расследовании с «Радио Свобода». <…>

О том, что Россия может готовить нападение на Украину, крупнейшие американские СМИ начали писать еще в конце октября 2021 года, но тогда киевские власти не фиксировали никаких необычных маневров у своих границ/ Однако ближе к концу года эшелоны с техникой в западном направлении действительно поехали — и сначала в приграничных регионах была сформирована группировка численностью до 100 тысяч военнослужащих, а в ближайшее время, как заявил во время своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен, численность российских войск может быть увеличена вдвое».

Подготовка наступательной операции ВСУ против сепаратистов Донбасса на таком фоне — очевидный абсурд.

Об обстоятельствах прихода нацистов к власти в Германии

«Напомню, в 30-х годах прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии».

Заявление крайне странное: западные державы не оказывали сколько-нибудь значительного влияния на политику Веймарской республики. Нацистская партия никогда не пользовалась их поддержкой, да и не могла на нее рассчитывать из-за своих реваншистских внешнеполитических воззрений. К власти НСДАП пришла путем закулисных интриг: в ситуации, когда из-за позиции коммунистов, не желавших войти в коалицию с социал-демократами, сформировать правительство парламентского большинства оказалось невозможно, президент фон Гинденбург назначил канцлером Гитлера — лидера крупнейшей фракции в рейхстаге.

В его первом кабинете нацисты контролировали только министерство внутренних дел, кроме того, Герман Геринг получил пост министра без портфеля. Вице-канцлером стал экс-канцлер Франц фон Папен, рассчитывавший, что из-за неопытности Гитлера будет сам фактически руководить правительством.

Если западные державы и сыграли какую-то роль в приходе нацистов к власти, то косвенную: из-за тяжелых условий Версальского договора, которым завершилась Первая мировая война, в Германии возникли реваншистские настроения, которые усилил вывод средств американских инвесторов из Германии на фоне Великой депрессии. Но куда более существенной оказалась роль Советского Союза, не позволившего зависимым от него немецким коммунистам сформировать коалицию с социал-демократами.

О провале западной политики экономических санкций

«Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется. Более того, инициаторы санкций наказывают сами себя: спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис, а своим гражданам говорят — мы это слышим, — говорят, что виноваты во всем русские».

Потеря рабочих мест и закрытие предприятий в странах Запада на практике не прослеживаются. Уровень безработицы в ЕС в начале февраля 2022 года составлял 6,4%, к осени снизился до 6%, сейчас держится на уровне 6,1%. Влияния войны и санкций, очевидно, нет.

Уровень безработицы в странах ЕС

Промышленное производство в ЕС переживало спад в 2019 году, на следующий год в связи с пандемией спад усилился, с середины 2021 года производство резко выросло, после чего рост стал замедляться, но в целом тенденция к росту сохраняется.

Динамика промышленного производства в странах ЕС

Уровень инфляции в большинстве стран ЕС оставался крайне низким до начала 2021 года (в Германии и Италии в какое-то время из-за падения спроса, вызванного пандемией, оказывался даже ниже нуля, что неблагоприятно для экономики), потом — еще до войны и санкций — начал быстро расти, а в конце 2022 года стал снижаться. Это снижение прослеживается в самых разных странах.

Уровень инфляции в Германии

Уровень инфляции во Франции

Уровень инфляции в Италии

Уровень инфляции в Польше

Уровень инфляции в Великобритании

Энергетический кризис, спровоцированный решением России сократить поставки газа в Европу на 80% (как отмечает ежеквартальный журнал МВФ «Финансы и развитие», вопреки ее собственным торговым интересам), практически преодолен. Были накоплены значительные запасы газа; решению проблемы способствовала и теплая зима в Европе. В начале января 2023 года цена на газ по фьючерсным контрактам с поставкой в феврале на нидерландской площадке TTF упала до самого низкого с начала войны уровня — в 5 раз ниже максимума 2022 года.

Динамика цен на природный газ на газовом хабе TTF

О вытеснении доллара из системы международных расчетов

«Будем и дальше вместе с партнерами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчетов, независимой и от доллара, и от других западных резервных валют, которые при такой политике западных элит, западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер. Сами своими руками все делают. Это не мы сокращаем расчеты в долларах или в других так называемых универсальных валютах — они все делают своими руками».

По данным международной системы SWIFT, в 2022 году доля доллара в международных расчетах выросла на 1,38 процентного пункта, а за два последних года — на 3,16 процентного пункта, достигнув 41,89%. Следующие за долларом места занимают валюты других «недружественных» России государств — евро, британский фунт и японская иена. «Дружественный» китайский юань на пятом месте; его доля за год снизилась с 3,2% до 1,91%.

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