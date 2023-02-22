«Закрытие границ нанесет больше всего вреда именно Лукашенко» 1 22.02.2023, 15:17

Фото: tut.by

Режим уже подсчитывает финансовые потери.

Как сообщал сайт Charter97.org, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире «Польского радио» накануне заявил, что сейчас Польша не закрывает границу с Беларусью полностью, однако готова это сделать в любой момент, если того будет требовать национальная безопасность.

— Это то, что Польша проговаривала на разных уровнях и предупреждала белорусские власти, начиная с момента организации ими миграционного шантажа, — заявил экс-дипломат Павел Слюнькин в интервью «Филину».

Тогда тоже звучали предупреждения, что если Лукашенко не остановится, то Польша будет рассматривать разные варианты воздействия, в том числе перекрытие погранпереходов и запрет на транспортировку грузов через границу.

Просто сейчас происходит очередная эскалация напряженности эмоциональная, соответственно, привлекается больше внимания. Фактически любое государство, которое будет опасаться последствий для своей национальной безопасности, будет готово в том числе предпринимать и такие вещи.

На мой взгляд, польская сторона меньше ощущает угрозу для национальной безопасности, а скорее отвечает на те репрессии, которые осуществляются режимом Лукашенко в отношении польского меньшинства в Беларуси.

Нынешнее обострение, ограничение движения белорусских грузовиков на пункте пропуска с Беларусью «Кукурыки — Козловичи» с 21 февраля — это уже ответная реакция на высылку польских дипломатов и введенные белорусским правительством ограничения на въезд грузовиков польских перевозчиков.

Белорусские власти осудили Анджея Почобута и других людей по политическим мотивам, за это были введены ограничения польскими властями, режим Лукашенко ответил на это, поляки снова отвечают.

Не думаю, что польские власти хотят полностью перекрыть возможность для того, чтобы лишить возможности выехать из страны белорусских граждан, которые будут преследоваться властями. Потенциально гуманитарный коридор для тех людей, у которых будут гуманитарные визы, наверное, оставят.

Вопрос в том, захотят ли белорусские власти «работать» в таком формате. Я вполне себе могу представить, что Лукашенко решит закрыть границу с Польшей, в том числе для граждан, потому что для него экономические вопросы приоритетнее, чем вопросы человеческого измерения, чем возможность физлиц пересекать эту границу.

Если Лукашенко попытается еще больше поднять эту планку ответных действий, то и польская сторона так будет делать, пока они не придут к финалу, когда не будет уже чего перекрывать, либо захотят остановиться.

Закрытие всех погранпереходов для грузов — это довольно болезненный для Лукашенко ход. Он бьет по возможностям транзита, представления Беларуси как территории для транзита грузов из России в Европу и наоборот.

Закрытие границ нанесет меньше вреда польскому правительству и польским гражданам, чем Лукашенко. Полагаю, они этого не сильно опасаются. А для Лукашенко это более неприятные последствия.

Польская сторона ограничила движение белорусских грузовиков на пункте пропуска «Кукурыки — Козловичи», чтобы Беларусь отказалась от своих мер, принятых недавно, о том, что польские грузовики могут въезжать на территорию Беларуси и выезжать только через погранпереходы на польско-белорусской границе, то есть через территорию Литвы, Латвии они не могут этого делать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».