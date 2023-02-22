За кого будут голосовать вильнюсцы на муниципальных выборах? 22.02.2023, 15:17

Результаты нового опроса.

В Вильнюсе Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus 3-12 февраля провел опрос, результаты которого показали, за кого планируют голосовать вильнюсцы на муниципальных выборах, пишет delfi.lt.

В горсовет попадут представители семи литовских партий. Лидеры рейтинга – «Свобода и справедливость», «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» (СО–ХДЛ) и «Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей» (ИАПЛ–СХС). Опрос заказывала партия «Национальное объединение».

В опросе участвовал 401 респондент. Максимальная погрешность результатов опроса - 5%.

Результаты показали, что больше всего голосов получит список «Свобода и справедливость» - лидер Артурас Зуокас. За него намерены голосовать 14% респондентов. Далее идут консерваторы с Валдасом Бенкунскасом во главе - 11,5%.

За ИАПЛ-СХС лидер Эдита Тамошюнайте намерены голосовать 9% участников опроса. За ней идет Партия свободы с Ремигиюсом Шимашюсом во главе (7,5%).

Далее – Партия труда, лидером списка которой является Ева Качинскайте-Урбонене - 4,5%. За Национальное объединение, лидер Витаутас Синица, намерены голосовать 4,5% респондентов.

Последняя политическая партия, которая преодолеет 4% барьер - Литовские социал-демократы (лидер списка Повилас Пинялис). За соцдемов намерены голосовать 4% респондентов.

Далее идет Литовская партия зеленых (3,7%), Литовский союз крестьян и зеленых (3,7%), демократический союз «Во имя Литвы» (3,2%), Движение либералов (2,5%), Христианский союз (1,7%), партия «Молодая Литва» (1,2%), союз Народа и справедливости (центристы, народники) (1,2%) и Литовская партия регионов (1%).

18% респондентов сказали, что не знают, за кого голосовать, еще 8,7% не собираются голосовать.

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