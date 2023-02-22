Жуткое ДТП в Смолевичском районе: водителя грузовика задержали 5 22.02.2023, 15:22

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Установлены личности всех погибших.

Следственный комитет установил личности всех погибших в аварии маршрутки и грузовика в Смолевичском районе. Водителя МАЗа задержали, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что число погибших не изменилось — 11 человек, среди них двое несовершеннолетних (13 и 14 лет). В больнице остаются 9 человек с травмами различной степени тяжести.

«При изучении личностей пострадавших установлено, что водитель маршрутки жив и находится в больнице. Первоначальная информация о его гибели не подтвердилась», — сообщили в СК.

Там также заявили, что водитель МАЗа задержан по подозрению в совершении преступления.

Кроме того назначены внеплановые проверки транспортных компаний по вопросам организации перевозок.

Напомним, 20 февраля в Смолевичском районе столкнулись груженный песком МАЗ и маршрутное такси. В ДТП погибли 11 человек.

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